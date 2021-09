Viral: Taxista exhibe su currículum a bordo para encontrar trabajo

La resiliencia se ha convertido en una habilidad esencial durante la pandemia de COVID-19, particularmente en el mercado laboral en donde las oportunidades se han vuelto escasas para algunos, como el caso de un hombre que no se da por vencido en su búsqueda y ha despertado su creatividad a bordo del taxi que conduce en Lima (Perú).

La historia de Jean Cristhopher Pantigoso se hizo viral este lunes gracias a una publicación que Andrea Cornejo compartió en LinkedIn, en donde explicó que el pasado viernes regresaba de su cita a vacunarse y al abordar un taxi se percató que el conductor exhibía en el asiento trasero su currículum.

“El viernes que regresaba en un taxi a casa de vacunarme, recibí una gran lección. No sólo soy yo buscando trabajo, no solo a mí me pasa sentir angustia o desesperación cuando no me contactan después de una entrevista, ¡somos varios!”, recalcó en una publicación; “Y me pareció muy fuerte la #resiliencia de este chico para poder seguir adelante con un trabajo temporal pero a la vez usándolo de “vitrina” de comunicación de su CV”, compartía junto a la fotografía del documento.

En el documento, Pantigoso da a conocer que tiene amplia experiencia como Asistente Administrativo en diversas compañías y que es egresado de la Universidad San Ignacio de Loyola como licenciado en Administración de Empresas, Marketing y Gestión Comercial.

De inmediato su publicación comenzó a llenarse de reacciones y comentarios reconociendo que pese a lo complicadas de sus circunstancias, este tipo de acciones resultan refrescantes como una oportunidad de demostrar la empatía y contribuir a que los demás también accedan a un trabajo acorde a sus aptitudes. Entre los comentarios destacan los de otros usuarios pidiéndole ponerse en contacto para analizar diversas oportunidades laborales, tanto para ella como para Jean.

