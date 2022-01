Viral: Niña de 4 años que murió en castillo inflable, dona sus órganos y salva cinco vidas

Nadie se esperaba que la vida de la pequeña Vera terminara a sus apenas 4 años, pero su familia decidió seguir compartiendo el amor que ella emanaba al donar sus órganos y así poder salvar a cinco niños más.

Vera era una niña de 4 años que falleció el lunes tras un accidente que sufrió mientras jugaba en un castillo inflable dentro de la feria de Mislata en Valencia. Una ráfaga de viento hizo que el castillo volara por los aires provocando la muerte a dos menores de edad.

Fue hasta este martes cuando la familia de Vera compartió a través de redes sociales que habían decidido donar los órganos de su hija.

A través de su cuenta de Twitter, fue que el papá de Vera, Iván Pérez compartió un mensaje que decía: “Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me han dado y el cariño a mis papás y tetes (hermanos). Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sean tan felices como he sido yo. Les dejo mi sonrisa para que no desaparezca”, fue el mensaje del papá a nombre de su hija, Vera”.

Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA pic.twitter.com/0QHJnm61Ir — Iván Pérez (@IvanFaubell) January 10, 2022

De acuerdo a las primeras investigaciones del ayuntamiento de Mislata en Valencia, una de las causas del accidente habría sido que el castillo inflable estaba mal anclado. En lugar de fijarlo a tierra, los encargados lo habrían amarrado a una lámpara. Además, los responsables de la atracción también habrían caído en negligencia por no sacar a los niños del castillo inflable cuando se dieron cuenta que el viento estaba golpeando con más fuerza.

JL