La razón por la que una mujer argentina no fue contratada se vuelve viral

El mercado laboral continúa dando muestras de una disparidad no únicamente en los temas de género y salario, sino también en las normas en las que empleadores y candidatos no parecen coincidir, siendo el caso de una joven argentina el que llamó la atención de las redes sociales tras volverse viral en LinkedIn.

La joven María Manuela Fernández Jaime, licenciada en Relaciones de Trabajo, compartió el pasado viernes en LinkedIn su más reciente “decepción” en la búsqueda de empleo en Buenos Aires (Argentina), en la que la retroalimentación que recibió por parte de una empresa la sorprendió debido al motivo por el que no había sido contratada: sonreír “demasiado”, aparentemente.

Su relato en la red laboral incluye una captura de pantalla con parte del correo electrónico en el que le notifican su decisión. En él, el remitente hace hincapié en que “fuiste muy simpática, y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista”, según lo compartido.

Pese a lo ridículo de la retroalimentación, la empresa asegura además que no es nada personal, que “es sólo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad” deseándole un buen fin de semana.

"No nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista”

Manuela asegura en su publicación a la que tituló “LOS PROFESIONALES NO SONRÍEN” que en principio le causó enojo la retroalimentación, pero decidió ver el lado amable y tomar la situación con humor: “Al principio me enojé, pero ahora me río… creo que la risa es más fuerte que yo”, reitera.

LinkedIn: Ma. Manuela Fernández

Rápidamente su anécdota adquirió notoriedad entre la comunidad de LinkedIn, cuyas reacciones, comentarios y compartidas por parte de los usuarios volvieron viral el hecho de que una candidata no haya sido contratada por “sonreír demasiado” pese a cumplir con el perfil idóneo para el empleo. “Una licenciada que se ríe… que cosa… yo pensaba que se sonríe para la vida, y no sólo para la foto”, concluye.

