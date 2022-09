A través de TikTok, la empresaria de 23 años, Lorella Palmer, se hizo viral luego de que diera sus 10 razones por las cuales no quiere tener hijos y generó una ola de polémica en la red social.

Tras todo el revuelo que causó su video, Lorella Palmer fue entrevistada por un medio internacional, donde se sinceró por completo sobre el tema.

Según dijo la empresaria, no quiere tener hijos simplemente porque la molestan, pues incluso explicó que los niños no tienen sentido común.

“Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran", dijo Lorella.

La empresaria agregó que preferiría irse de vacaciones, antes que pagar por un niño, pues aseguró que tener un hijo podría vaciar su cuenta bancaria.

“Los niños son caros. Sé lo que es crecer en un entorno muy pobre y prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño. Preferiría poner atención en mí en lugar de que un bebé cambie mi cuerpo y vacíe mi cuenta bancaria”, sentenció.

Estas son las 10 razones de Lorella Palmer para no tener hijos:

Es egoista

Los niños son caros

Quiere cuidar su imagen corporal

El mundo es un lugar malo

Por salud mental

Sus traumas familiares

Los niños son desordenados y sucios

Odia a los niños

Los niños son molestos

No desea ser madre

