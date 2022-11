Jess Aldridge comenzó a notar cosas extrañas cuando se fue a vivir a la casa de su madre junto a su novio. La decisión la tomaron luego de notar que necesitaban algo de ayuda con su hija pequeña, que por aquel entonces tenía cerca de un año. En el medio del cambio de residencia, la joven, oriunda de Inglaterra, se quedó embarazada de su segundo hijo.

Ahora lo que sucedió el día del parto fue un verdadero horror. Luego de dar a luz, Ryan Shelton le informó a la recién mamá que su relación no daba para más. Lo peor vino después cuando el joven no solo la dejó, sino que lo hizo para correr a los brazos de su suegra. El escándalo se volvió viral gracias a la prensa británica.

Es que Jess Aldridge decidió contar lo que vivió en sus redes sociales. Rápidamente, los digitales se hicieron eco de la noticia y pronto comenzaron a llamar a los involucrados. Cada uno dio su versión de los hechos. "Esta es la peor traición, una espera que una abuela se enamore del bebé que acaba de llegar, no del padre", se quejó la joven madre.

"Ella estaba destinada a ser una abuela para mis dos hijos, que debería ayudarme a cuidarlos, pero en lugar de eso, está jo... con mi novio", agregó en las declaraciones que le dio al diario The Sun. "Estoy desconsolada y lo he perdido todo: mi madre y el padre de mis hijos", señaló indignada con la traición de su propia madre y de su pareja.

Además, reconoció que mientras duró la convivencia todo "fue muy difícil, especialmente porque Ryan y mamá siempre estaban coqueteando entre ellos. Me sentía muy incómoda, fue una experiencia horrible. Por lo general, bebían tragos y se reían y bromeaban en la cocina todas las noches mientras mi papá y yo estábamos en el sofá viendo la televisión".

"Mi mamá me dijo que no puede evitar de quién se enamora y Ryan me dijo lo mismo. Fue una gran patada en los dientes para mí, ellos lo habían estado planeando durante todo mi embarazo. Mi padre se lo tomó muy mal. Está devastado. Esto estuvo sucediendo durante seis meses a nuestras espaldas", sostuvo ante la prensa Jess Aldridge cuya historia no ha dejado de viralizarse en los medios de su país.

