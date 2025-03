Vicepresidente de Estados Unidos dice que 'no buscan tener una relación negativa con México'

El actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mencionó este miércoles que su Gobierno no desea tener una "mala relación" con México y les pidió "tomar en serio" la amenaza de los cárteles de la droga, de los cuales seis de ellos fueron designados recientemente por Washington como grupos terroristas.

"Queremos que el Gobierno mexicano se ayude a sí mismo, y también que en el proceso ayude a los estadounidenses al tomarse en serio a estas organizaciones", indicó el número dos de la Casa Blanca en una conferencia de prensa durante su primera visita oficial a la frontera sur.

Estados Unidos designó oficialmente a seis cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, como grupos terroristas a finales de febrero, una polémica medida que ha sido calificada como injerencista por Claudia Sheinbaum.

Vance precisó ante un grupo de reporteros en Eagle Pass (Texas) que la designación permitirá al Gobierno desplegar los poderes "plenos" del ejército para asegurar la frontera, pero se rehusó a entrar en detalles sobre qué acciones concretas llevarán a cabo los militares.

Al ser cuestionado sobre si Washington considera intervenir en el territorio mexicano, el vicepresidente respondió que no. "Tenemos esperanzas (de que México enfrente a los cárteles) pero si no lo hacen, entonces obviamente nosotros veremos qué hacer", señaló. Trump impuso el pasado martes aranceles del 25 % a México, argumentando que el país vecino no ha hecho lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo, hacia Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum adelantó que impondrá aranceles en represalia a productos estadounidenses y rechazó lo que considera una "injerencia" por parte de Estados Unidos. En una rueda de prensa en la víspera el fin de semana, la Presidenta indicó que su administración está comprometida con la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, pero siempre bajo sus propios términos y sin aceptar "presiones externas que comprometan la autonomía del país".

Las incautaciones de fentanilo en la frontera con México han ido en caída en los últimos cuatro meses, con una reducción del 50 % en enero de 2025 en comparación con el mes de octubre de 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Por otro lado, las muertes por sobredosis asociadas al fentanilo también se han reducido en el país por primera vez desde 2018. Según datos de la DEA, el país vio una reducción del 14,5 % en las muertes por sobredosis de este opiáceo desde junio de 2023 hasta junio de 2024.

EM