Tres esquiadores que habían volado en helicóptero a una remota cordillera fueron arrastrados por una avalancha y probablemente murieron bajo el peso de la nieve , cuya profundidad era tan grande como un edificio de 10 pisos, dijeron este miércoles 5 de marzo los agentes de la Policía Estatal de Alaska.

En caso de que se confirmen las muertes, sería la avalancha más mortífera en Estados Unidos desde que tres escaladores murieron en un deslizamiento en las Montañas Cascade de Washington hace dos años.

Aunque los agentes de Alaska todavía no han podido evaluar el lugar, "basándonos en la información proporcionada por el operador, desafortunadamente, no creemos que alguna de las tres personas desaparecidas haya sobrevivido a la avalancha" , dijo Austin McDaniel, un portavoz de la Policía Estatal de Alaska, en un mensaje de texto enviado a The Associated Press.

El deslizamiento impactó a tres esquiadores de heliesquí el martes por la tarde cerca de la comunidad de esquí de Girdwood, ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Anchorage, dijo McDaniel. Los esquiadores de heliesquí utilizan helicópteros para llegar a montañas en áreas remotas donde no hay telesillas, y luego esquían o hacen snowboard para descender de la montaña.

Los guías de una empresa de heliesquí intentaron localizar a los esquiadores utilizando balizas de avalancha e identificaron un área probable donde los esquiadores estaban enterrados, a una profundidad de 12 a 30 metros, señaló McDaniel.

"Los guías no pudieron recuperar a los tres esquiadores a causa de la profundidad. Debido al considerable riesgo de avalancha en esta área y la limitada luz del día, no se realizaron más operaciones de recuperación el 4 de marzo", comentó.

"Si el clima y las condiciones lo permiten, los agentes planean evaluar las condiciones de avalancha desde el aire y determinar opciones de recuperación con personas que tienen experiencia en recuperaciones de avalanchas", añadió.

El sitio de la avalancha estaba a 13 kilómetros al noreste del aeropuerto en Girdwood, en un área a lo largo del río Twentymile, según el Centro de Información de Avalanchas del Bosque Nacional Chugach.

El pronóstico del centro para el área de Turnagain Pass, que incluye la región de Girdwood, clasificó el peligro de avalancha en elevaciones más altas como "considerable" el martes. El pronóstico advertía que "sería fácil provocar una avalancha de hasta 2 pies (60 centímetros) de profundidad" y añadía: "la opción más segura es evitar las pendientes empinadas".

Cada invierno, de 25 a 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas. Colorado registra la mayor cantidad de muertes por avalanchas, con 325 personas fallecidas desde 1950. Alaska ocupa el segundo lugar, con 172 muertes en ese periodo, según el centro.

