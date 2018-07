Unas mil 400 personas desfilan en Bruselas contra visita de Trump

Unas mil 400 personas, según la policía, manifestaron el sábado en Bruselas por la paz y contra la política del presidente estadounidense Donald Trump, a unos días de su visita a Bruselas para la cumbre de la OTAN.

"Queremos paz y no guerra", proclamaban los carteles de los manifestantes que desfilaron en calma, algunos acompañados por niños.

La manifestación fue organizada por una plataforma de organizaciones bautizada "Trump not Welcome" (Trump no es el bienvenido), que protesta contra la perspectiva de un aumento de los gastos de defensa en Eruopa, conforme al deseo del presidente estadounidense.

"Condenamos su llamado (que hizo a los miembros de la OTAN, NDLR) a que inviertan más en defensa y estamos indignados por su política de inmigración inhumana", indicaron los organizadores.

Donald Trump estará en Bruselas el 11 y 12 de julio para participar en una cumbre con sus homólogos de la OTAN.

Debe reiterar el pedido estadounidese, ya transmitido por su predecesor Barack Obama en 2014, de que los aliados europeos de la OTAN destinen al menos 2% de su PIB a los gastos de defensa para 2024.

Sólo ocho de los 29 miembros de la Alianza Atlántica alcanzan esa meta en 2018.

NM