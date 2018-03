Trump va contra quienes investigan la presunta colusión rusa en su campaña

El presidente Donald Trump cuestionó ayer la integridad del equipo del fiscal especial Robert Mueller, quien lleva a cabo las investigaciones sobre una presunto injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, cuando el magnate se convirtió en ganador de la contienda.

“¿Alguien piensa que esto es justo? ¡Y sin embargo, NO HAY COLUSIÓN!” (entre el equipo de la campaña que le llevó a la Casa Blanca y el gobierno ruso), reiteró Trump en la red Twitter; un comentario que da pistas sobre la posibilidad de que el mandatario opte por despedir a Mueller, un hecho con el que los legisladores republicanos no están de acuerdo, no obstante que ellos mismos ya han rechazado toda posibilidad de coordinación entre la campaña del magnate y Moscú.

“Está avanzando a medida que va acumulando pruebas y pienso que es muy importante dejarle hacer su trabajo, sin interferencias”, subrayó en CNN el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, según el cual varios de sus compañeros de partido comparten su punto de vista.

Si Trump tratara de despedir a Mueller, dijo Graham, “sería el comienzo del fin de su presidencia, ya que somos un Estado de derecho”.

Asimismo, el mandatario incrementó sus quejas contra el ex subdirector del FBI Andrew McCabe, quien fue despedido el viernes por el secretario de Justicia, Jeff Sessions.

“Pasé poco tiempo con Andrew McCabe, pero nunca tomó notas cuando estuvo conmigo”, dijo Trump en alusión a reportes de que el ex número dos del FBI turnó ya a Mueller las notas de sus encuentros con el mandatario durante su tiempo como director interino.

Facebook anuncia investigación

La consultora Cambridge Analytica obtuvo información de usuarios y la usó para un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas. AP/E. Amendola

Facebook aseguró ayer que está investigando la filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente estadounidense Donald Trump, y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios en Estados Unidos.

La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de dichos usuarios y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron el sábado pasado los diarios The London Observer y The New York Times.

“Estamos dirigiendo una revisión integral, interna y externa, para determinar si son ciertas las informaciones de que los datos en cuestión (robados) de Facebook aún existen”, dijo en un comunicado Paul Grewal, vicepresidente y miembro del equipo legal de Facebook.

Por su parte, el legislador británico, Damian Collins, quien encabeza la comisión de medios del Parlamento, acusó ayer a Facebook de engañar a los usuarios al restar importancia al riesgo de compartir información sin su consentimiento.

Collins dijo que Facebook ha “mal entendido conscientemente” el riesgo de las filtraciones de información y ha dado respuestas engañosas a la comisión. “Es tiempo de que Mark Zuckerberg se deje de esconder detrás de su página de Facebook”.