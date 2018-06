Trump obligó a Kim Jong - Un a rogar por reunión:  Rudy Giuliani

El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani alardeó el miércoles que la postura firme de Donald Trump obligó al líder norcoreano a rogarle para que reprogramara el encuentro entre ambos después de que el presidente estadounidense suspendió la reunión abruptamente.

Tras la cancelación Kim Jong - Un, volvió a arrodillarse y le suplicó que se reunieran, que es exactamente la posición en que lo quieres tener, dijo Giuliani durante una conferencia empresarial en Tel Aviv.

Más tarde en una entrevista con The Associated Press, el ex alcalde rechazó la idea de que esos comentarios pudieran tensar el ambiente antes del encuentro de la próxima semana, y afirmó que el líder norcoreano debe entender que Estados Unidos está en una posición de poder.

Sólo es resaltar que el presidente es la figura dominante, declaró Giuliani a la AP. No habrá negociaciones útiles a menos que él acepte eso.

Giuliani dijo que Trump no tuvo más opción que cancelar el encuentro después de que los norcoreanos insultaron al vicepresidente Mike Pence, al asesor de seguridad nacional John Bolton y amenazaron con una aniquilación nuclear de Estados Unidos.

El presidente Trump no aceptó eso. Lo que hizo fue cancelar la cumbre, afirmó.

Giuliani dijo que Kim cambió rápidamente su postura, expresó su disposición a hablar sobre la desnuclearización y solicitó nuevamente que se sostuviera el encuentro. A eso me refiero cuando hablo de rogar, comentó Giuliani.

El encuentro se llevará a cabo el martes en Singapur.

Giuliani, abogado de Trump en la investigación sobre la intervención rusa en los comicios, destacó que estaba dando su opinión personal y no forma parte del equipo de política exterior del gobierno estadounidense.

El ex alcalde, y firme partidario de Israel, se encuentra en ese país para una serie de presentaciones, incluido el discurso en una conferencia empresarial en Tel Aviv y otro por la noche a OneFamily, un grupo que respalda a las familias israelíes de las que algún integrante ha muerto o resultado herido por ataques palestinos.

Durante una presentación previa en la conferencia Globes de mercados de capital, Giuliani insinuó que deberían utilizarse tácticas de alta presión con la autoridad palestina, que cortó sus relaciones con Estados Unidos en protesta por la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital israelí.

NM