Trump niega que Estados Unidos busque cambio de régimen en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes buscar un "cambio de régimen" en Irán, pero dijo que está determinado a evitar que Teherán se haga con una bomba nuclear.

"No estamos buscando un cambio de régimen. No estamos buscando eso para nada", dijo Trump desde la Casa Blanca. "Ellos no pueden tener una bomba nuclear", agregó.

Después de que Estados Unidos abandonara en 2018 el acuerdo nuclear con Irán, Teherán comenzó a partir de mayo a obviar algunos de sus compromisos con el objetivo de presionar al resto de los firmantes a actuar para salvar el pacto.

• Irán, dispuesto a negociar si levantan las sanciones

El acuerdo rubricado en Viena en 2015 entre Teherán y China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania prevé una limitación del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales impuestas al país.

Desde que Estados Unidos salió del pacto, Irán es objeto de sanciones que afectan su economía y las tensiones entre Washington y Teherán se agudizaron.

JM