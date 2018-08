Trump llama "escoria" a ex asistente afroamericana despedida

El presidente Donald Trump llamó "escoria" y "perro" a una ex asistente suya que fue despedida el año pasado en circunstancias poco claras, y quien hasta entonces era la afroamericana que ocupaba la posición más alta en su círculo de colaboradores en la Casa Blanca.

"Cuando tu le das un respiro a una loca, escoria, y le das un empleo en la Casa Blanca, imagino que no funcionó. Buen trabajo por el General Kelly por despedir rápido a ese perro!", dijo el mandatario en un mensaje en Twitter, en alusión a Omarosa Manigault.

Los insultos proferidos por Trump contra Manigault escalaron la guerra mediática desde el lanzamiento del libro "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House", donde la también ex estrella del reality show estadunidense narró su experiencia en la Casa Blanca.

El malestar inicial del mandatario derivó de la revelación hecha por Manigault de que durante las grabaciones del programa "The Apprentice", Trump habría utilizado fuera del aire el epíteto "Niger" para referirse a personas de la comunidad afroamericana.

La revelación generó la furia del mandatario pero fue abordada con reservas debido a que Manigault dijo haber conocido tales instancias a través de terceras personas, pero asegurando haber escuchado grabaciones que registraron el insulto.

Manigault, quien tenía un salario de 180 mil dólares como directora de comunicaciones para la oficina de enlace público, fue despedida el año pasado por el Jefe de Gabinete, John Kelly, en circunstancias no del todo claras.

Este lunes, la mujer de 44 años, difundió además una grabación en la que Trump parece desconocer que había sido despedida y le dice a esta que no estaba a gusto con su salida.

Esa grabación precedió a otra en la que se escucha a Kelly notificarle su despido, y cuando ella pregunta si Trump está informado, el ex militar retirado le responde que el personal de la Casa Blanca trabaja para él y no para el presidente.

El domingo, Manigault aseguró además que funcionarios del gobierno están encubriendo el grado del declive mental del presidente Donald Trump, a quien se le dificulta procesar información compleja.

OA