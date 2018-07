Trump, dispuesto a reunirse con líderes de Irán "sin precondiciones"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes estar dispuesto a reunirse con los líderes de Irán "cuando ellos quieran" y "sin precondiciones", una semana después de que aumentara la tensión entre Washington y Teherán.

"Me reuniría con (los dirigentes de) Irán si quisieran reunirse. No sé si ellos están listos todavía", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte. "Sin precondiciones", agregó. "Quieren reunirse, me reuniré. Cuando ellos quieran".

