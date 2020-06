Trump despide a fiscal de Manhattan que se negó a dejar el cargo

El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió finalmente al fiscal federal en Manhattan, Geoffrey Berman, un poderoso funcionario que había investigado al entorno del presidente y que se había negado a dejar el cargo, informó hoy el fiscal general, William Barr.

"Dado que ha declarado que no tiene intención de dimitir, le he pedido al presidente que le despida hoy mismo, y lo ha hecho"

En una dura carta, Barr señaló que había esperado "la cooperación (de Berman) para facilitar una transición suave" hasta la confirmación de su sustituto como fiscal federal del distrito sur de Nueva York pero que en su lugar éste había escogido generar "un espectáculo público".

"Dado que ha declarado que no tiene intención de dimitir, le he pedido al presidente que le despida hoy mismo, y lo ha hecho", escribió el fiscal general.

Este viernes, Barr anunció en un comunicado que Berman renunciaba a su cargo y que el presidente nominaba en su lugar al actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), Jay Clayton, que no tiene experiencia previa como fiscal.

Berman, sin embargo, negó haber renunciado y denunció haberse enterado por el comunicado de que estaba siendo despedido.

"No he renunciado y no tengo intención de renunciar", afirmó el fiscal en otro comunicado.

Berman, que es republicano, es el fiscal que lideró el caso en contra de Michael Cohen, un ex abogado de Trump que colaboró con la Justicia y que fue condenado a cárcel por diversos delitos económicos.

Además de Cohen, Berman también ha investigado al ex alcalde de Nueva York y ahora abogado de Trump, Rudy Giulliani, así como al entramado empresarial del mandatario y su campaña presidencial.

La Fiscalía el Distrito Sur de Nueva York es quizás la más prestigiosa del país y tiene una tradición de independencia respecto a los gobiernos de uno y otro color.

El despido de Berman llega días después de las revelaciones que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton ha hecho en su libro sobre Trump, entre ellas su voluntad de intervenir en varias investigaciones a nivel federal.

