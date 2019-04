Trump anuncia que EU abandonará acuerdo de armas de la ONU

El presidente Donald Trump anunció hoy que Estados Unidos no ratificará el Tratado de Comercio de Armas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual fue firmado por el ex presidente Barack Obama en 2013, pero no ha sido ratificado por el Senado.

"La Organización de las Naciones Unidas recibirá pronto una notificación formal de que Estados Unidos no ratificará ese tratado"

El anunció llegó este viernes durante el discurso que el jefe de la Casa Blanca ofreció en Indianápolis en la convención de la National Rifle Association, organización estadunidense que defiende el derecho a poseer armas, la cual aportó recursos a la campaña electoral de Trump.

"La Organización de las Naciones Unidas recibirá pronto una notificación formal de que Estados Unidos no ratificará ese tratado", sostuvo el mandatario y agregó que "nunca permitiremos que burócratas extranjeros pisoteen la Segunda Enmienda".

Argumentó que los demócratas abogan por los inmigrantes indocumentados, "quieren permitir que los extranjeros criminales operen con impunidad y desarmar a los ciudadanos que respetan la ley", pero aseguró que eso no sucederá mientras él sea el presidente de Estados Unidos.

Acto seguido, Trump firmó ante los presentes un documento a través del cual pedirá al Senado que suspenda el proceso de ratificación y lo devuelva a la Oficina Oval, donde "desecharé" ese tratado, que tiene por objetivo regular la industria internacional de armas.

Los asistentes a la convención aplaudieron la medida anunciada por el presidente estadounidense, ya que el tratado no fue apoyado por la National Rifle Association. Sin embargo, los defensores del control de armas reaccionaron de inmediato, criticando la decisión del presidente Trump.

El Tratado de Comercio de Armas es un acuerdo multilateral de control de armas que regula su comercio internacional y, aunque Obama lo firmó en 2013, Estados Unidos es uno de los 34 países que no lo han ratificado.

JM