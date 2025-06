El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un alto el fuego entre Irán e Israel está en vigor hoy martes 24 de junio después de que el acuerdo inicialmente fallara y el líder estadounidense expresara una profunda frustración con ambas partes.

Israel había acusado anteriormente a Irán de lanzar misiles en su espacio aéreo después de que se suponía que la tregua entraría en vigor y el ministro de finanzas israelí prometió que "Teherán temblará".

El ejército de Irán negó haber disparado contra Israel, informó la prensa estatal, pero las explosiones resonaron y las sirenas sonaron en todo el norte de Israel a media mañana, y un funcionario militar israelí indicó que dos misiles iraníes fueron interceptados.

Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia una cumbre de la OTAN que, en su opinión, ambas partes habían violado el incipiente acuerdo. Tuvo palabras particularmente duras para Israel, un aliado cercano, mientras sugería que Irán podría haber disparado contra el país por error.

Pero más tarde dijo que el acuerdo se había salvado.

"ISRAEL no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras hacen un amistoso 'Saludo' a Irán. Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor!", insistió Trump en su publicación en Truth Social.

Truth Social

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró después que se abstuvo de lanzar un ataque más fuerte contra Irán después de hablar con Trump.

El conflicto, ahora en su duodécimo día, comenzó con Israel atacando sitios nucleares y militares iraníes, diciendo que no podía permitir que Teherán desarrollara armas atómicas, y que temía que la República Islámica estuviera cerca. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico.

Muchos temían que la guerra pudiera ampliarse después de que Estados Unidos se uniera a los ataques lanzando bombas rompe-búnkeres durante el fin de semana e Israel ampliara los tipos de objetivos que estaba atacando.

Pero después de que Teherán lanzara un ataque de represalia limitado contra una base militar estadounidense en Qatar el lunes, Trump anunció el alto el fuego.

El acuerdo tuvo un comienzo difícil.

Un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato en línea con las regulaciones militares sostuvo que Irán lanzó dos misiles contra Israel horas después de la frágil tregua. Ambos fueron interceptados, dijo el funcionario.

La televisión estatal iraní informó que el ejército negó haber disparado misiles después del inicio del alto el fuego, mientras acusaba a Israel de realizar ataques.

Mientras Trump hablaba con los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia la cumbre de la OTAN, expresó su decepción con ambas partes.

Irán "lo violó, pero Israel también lo violó", manifestó Trump. "No estoy contento con Israel".

La frustración de Trump era palpable, usando una palabrota para enfatizar su punto.

"Básicamente, tenemos dos países que han estado peleando tanto tiempo y tan duro que no saben qué ca... están haciendo", expresó.

Sin embargo, más tarde anunció que Israel había retirado su amenaza de atacar Teherán y daría la vuelta a sus aviones.

La oficina de Benjamin Netanyahu informó que Israel atacó un radar iraní en respuesta al ataque con misiles iraníes el martes por la mañana, pero se abstuvo de algo más grande.

"Tras la conversación del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, Israel se abstuvo de realizar ataques adicionales", dice la oficina de Netanyahu.

Netanyahu sostuvo que Israel había acordado un alto el fuego bilateral con Irán, en coordinación con Trump, después de que el país lograra todos sus objetivos de guerra, incluyendo eliminar la amenaza de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que su país no dispararía contra Israel si no era atacado, pero que una "decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde".

No está claro qué papel jugó el líder de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en las conversaciones. Expresó anteriormente en las redes sociales que no se rendiría.

Trump dijo el martes que no buscaba un cambio de régimen en Irán, dos días después de haber planteado por primera vez la idea.

"El cambio de régimen trae caos", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One.

Durante el fin de semana, reflexionó en su cuenta de redes sociales que "si el actual régimen iraní no puede HACER GRANDE A IRÁN OTRA VEZ, ¿por qué no habría un cambio de régimen?".

El alto el fuego llegó después de que las hostilidades se extendieran aún más por la región.

El ejército israelí señaló que Irán lanzó 20 misiles hacia Israel antes de que comenzara el alto el fuego el martes por la mañana. La policía dijo que dañaron al menos tres edificios residenciales densamente poblados en la ciudad de Beersheba. Los socorristas dijeron que recuperaron cuatro cuerpos de un edificio y estaban buscando más. Anteriormente, el servicio de Bomberos y Rescate indicó que se encontraron cinco cuerpos antes de revisar el número a la baja. Al menos 20 personas resultaron heridas.

Afuera, los cascos de autos quemados cubrían las calles. Vidrios rotos y escombros cubrían el área. La policía dijo que algunas personas resultaron heridas mientras estaban dentro de las habitaciones seguras reforzadas de sus apartamentos, que están diseñadas para resistir cohetes pero no impactos directos de misiles balísticos.

Irán lanzó un ataque con misiles limitado el lunes contra una base militar estadounidense en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense anterior de sus sitios nucleares. Estados Unidos fue advertido por Irán con anticipación, y no hubo bajas.

Drones atacaron bases militares en Iraq durante la noche, incluidas algunas que albergan tropas estadounidenses, dijo el ejército iraquí y un funcionario militar estadounidense el martes.

Un alto funcionario militar estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que las fuerzas estadounidenses habían derribado drones que atacaban Ain al-Assad en el desierto en el oeste de Iraq y en una base junto al aeropuerto de Bagdad, mientras que otro se estrelló.

No se reportaron bajas y ningún grupo se atribuyó los ataques en Iraq. Algunas milicias iraquíes respaldadas por Irán habían amenazado previamente con atacar bases estadounidenses si Estados Unidos atacaba a Irán.

En Israel, al menos 28 personas han muerto y más de mil han resultado heridas en la guerra. Los ataques israelíes en Irán han matado al menos a 974 personas y herido a otras 3 mil 458, según el grupo con sede en Washington Human Rights Activists.

El grupo, que ha proporcionado cifras detalladas de bajas de los disturbios en Irán, dijo que de los muertos 387 eran civiles y 268 miembros de las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos ha evacuado a unos 250 ciudadanos estadounidenses y sus familiares inmediatos de Israel mediante vuelos gubernamentales, militares y chárter que comenzaron durante el fin de semana, dijo un funcionario del Departamento de Estado.

Se cree que hay aproximadamente 700 mil ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos ciudadanos duales estadounidense-israelíes, en Israel.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Países de Medio Oriente suspenden tráfico aéreo y ASÍ se ve al momento

OF