ICE golpea a migrante mexicano padre de tres Marines de Estados Unidos

Narciso Barranco es un mexicano que, como muchos otros, llegó hace muchos años a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Se convirtió en jardinero y tiene tres hijos, todos ellos enrolados en los Marines de Estados Unidos.

El único problema es que es indocumentado. Y a pesar de no tener antecedentes penales, y de ser un hombre que se ha dedicado a trabajar y cuidar a su familia, el pasado 21 de junio fue detenido de manera violenta en Santa Ana, en el condado de Orange, California, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los hechos quedaron registrados en video.

Barranco, quien lleva 35 años en Estados Unidos, estaba trabajando cuando llegaron los agentes por él. Lo redujeron, le rociaron gas pimienta y lo golpearon, relató al diario estadounidense Los Angeles Times uno de sus hijos, Alejandro, quien expresó su indignación: "Nos sentimos traicionados".

El mexicano estaba haciendo un trabajo de jardinería frente a un restaurante IHOP cuando oficiales enmascarados, sin ningún tipo de identificación que llegaron para llevárselo. El video muestra cómo Barranco corre, con su herramienta en mano. Los agentes alegan que se sintieron "amenazados" y que recurrieron a la violencia porque Barranco intentaba huir. El video muestra al mexicano, pero en ningún momento amenaza a los agentes.

Los agentes lo derribaron y ya en el suelo lo golpearon varias veces, antes de lanzarlo a la camioneta.

"No creo que fuera justo, no creo que fuera justo", dijo Alejandro Barranco al Times sobre el uso de la fuerza contra su padre. "No creo que necesiten a cuatro hombres de más de 90 kilos para sujetar a uno de 80 o 90 kilos".

Como resultado de la golpiza, explicó, su padre quedó con el hombro dislocado. Pasaron más de 24 horas desde su arresto sin que recibiera atención médica, alimentos o agua en el centro de detención de Los Ángeles, señaló.

Aun detenido, Barranco estaba preocupado por su trabajo. Le dijo a Alejandro, de 25 años y veterano de los Marines, que recogiera su camión, su equipo y terminara el trabajo que él ya no pudo concluir. Los dos hermanos menores de Alejandro, Emanuel y José Luis, son miembros en activo de los Marines, señaló Los Angeles Times.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos insistió en que Barranco los amenazó con su herramienta, huyó, se negó a identificarse y se resistió al arresto. Los oficiales, aseguró, "utilizaron la acción apropiada" y se ajustaron al protocolo para garantizar su seguridad y la del sospechoso.

"ATACÓ a las fuerzas de seguridad federales con una desbrozadora. ¿Quizá a los medios de comunicación les gustaría que nuestros agentes se quedaran ahí y fueran acribillados en lugar de defenderse?", cuestionó el DHS en X, donde publicó el lunes un video de siete segundos en el que se ve a Narciso huyendo de los agentes, agitando una desbrozadora por encima de su cabeza mientras un agente le rocía con gas pimienta.

En declaraciones a KTLA News, Alejandro detalló que su padre no tiene antecedentes penales y que recientemente había solicitado la ciudadanía estadounidense.

"Entiendo que existe una ley federal. Sé que es difícil para mucha gente, pero creo que cada situación es diferente. El camino para que personas como mi papá tengan una mejor oportunidad de obtener la ciudadanía, tal como está ahora, no creo que sea justo".

"Que busquen un lugar en su corazón para ayudar a gente como mi papá", dijo al dirigirse a las autoridades.

"No es un hombre malo", insistió en declaraciones a Telemundo.

El congresista Lou Correa, que representa a Santa Ana, calificó el caso como otro ejemplo de la represión migratoria del presidente Donald Trump que infunde miedo en la comunidad latina del sur de California.

