El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer ayer que el nuevo arancel para los automóviles, que prevé imponer a partir del 2 de abril, rondará 25%.

"Probablemente lo diré el 2 de abril, pero será en torno a 25%", respondió a periodistas en su club de Mar-a-Lago, cuando se le preguntó sobre los aranceles a los autos.

"La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350 mil millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda", dijo en el contexto de un acto de firma de órdenes ejecutivas.

Trump declaró que los aranceles alcanzarían también a los semiconductores y productos farmacéuticos, reportó la agencia Bloomberg.

El viernes pasado, el republicano indicó que los gravámenes a los automóviles entrarían en vigor el 2 de abril, un día después de que los miembros de su gabinete deben entregar informes que describen las opciones para una serie de aranceles de importación mientras busca reformular el comercio global.

El Congreso estadounidense confirmó ayer a Howard Lutnick como secretario de Comercio, quien se reunirá hoy con sus pares en Europa.

Tarifas al acero mexicano

Estados Unidos publicó ayer las órdenes ejecutivas que su presidente Donald Trump firmó hace más de una semana, para imponer aranceles al acero y aluminio fabricado en México a partir del 12 de marzo.

Al destacar que las exportaciones de acero mexicano se incrementaron, el gobierno estadounidense acusó a México de usar aluminio primario de China y Rusia para producir artículos terminados, así como recibir inversiones chinas en la industria y fabricar bienes para venderlos a la Unión Americana.

En la publicación oficial estadounidense, el Federal Register, se retoma la sección 232, bajo la cual el 8 de marzo de 2018 se aplicaron aranceles de 10% al aluminio y 25% al acero que se vende a Estados Unidos.

