Han transcurrido siete días desde que el Papa Francisco fue internado en el hospital Gemelli de Roma por una infección en las vías respiratorias y una neumonía bilateral. Ante estos hechos, el arzobispo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, advirtió sobre los “cuervos” que especulan sobre la salud del Santo Padre.

El arzobispo declaró que Francisco es un Papa “necesario”, y confía en su pronta mejoría luego de que se reportara que su cuerpo ha estado respondiendo al tratamiento: "Tengo noticias positivas. Espero que el papa pueda recuperarse pronto porque se le necesita. Es necesario que pueda reanudar plenamente su vida de Pastor de la Iglesia, que en este momento es más que preciosa" , afirma Paglia este jueves en el diario 'Repubblica'.

El pontífice, de 88 años, multiplicó sus actividades con el Jubileo en las semanas anteriores a su ingreso en el Gemelli de Roma, pero, asegura Paglia, "así es el Papa Francisco. Ciertamente uno de los problemas de su salud es el descuido que a veces manifiesta hacia ella. Y quizás debería haber más diligencia por parte de todos para protegerlo".

El Papa Francisco muestra “ligera mejoría” en las últimas horas

Según la última comunicación del Vaticano, este jueves, el papa ha pasado una noche tranquila y esta mañana se ha levantado y ha desayunado en el sillón, en su séptima jornada en el hospital Gemelli de Roma, después de la "ligera mejoría" experimentada en las últimas horas, siempre dentro de un cuadro clínico "complejo".

El arzobispo se muestra "contento" de que Francisco no haya perdido en el hospital su sentido del humor, como aseguró este miércoles tras visitarle la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "porque no faltan cuervos, y saber que el papa también sigue bromeando me parece una noticia útil para todos".

Preguntado sobre si cuando habla de cuervos se refiere a las 'fake news' que circulan sobre el empeoramiento del Papa, Paglia responde: "Sí, y no sólo eso. Miremos este momento con mayor positividad".

Y sobre la posible vuelta de Francisco al Vaticano, asegura: "Imagino que no tendrá que esperar mucho. Y espero que tanto él como todos nosotros seamos mucho más cuidadosos a la hora de moderar, digamos, sus excesos de compromiso. Todos sabemos hasta qué punto el contacto directo con la gente es realmente la vida para él".

El pontífice fue hospitalizado el pasado viernes por sus problemas de respiración, que resultaron ser una bronquitis por infección polimicrobiológica, a la que sumó una neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional.

