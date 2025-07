Tras el regreso de Trump, migrantes detenidos en Florida suben 111%

Un informe de Human Rights Watch (HRW) y otras asociaciones civiles, publicado este lunes, alerta que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la cifra de migrantes en los centros de detención de Florida ha subido un 111 por ciento.

Según las organizaciones, este incremento ha propiciado hacinamiento, "abusos" y la muerte de dos personas, incluso antes de la apertura de 'Alligator Alcatraz'.

El aumento se explica con el total de 2 mil 524 migrantes detenidos en el Centro de Procesamiento Krome, el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami y el Centro Transicional Broward, según los últimos datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La investigación, también una coautoría de Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South (SOS), se elaboró antes de la apertura el 3 de julio de 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz caimán), que albergará a entre 3 mil y 4 mil migrantes, según expuso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la semana pasada.

SOS es una de las asociaciones que la semana pasada presentó una demanda federal contra 'Alligator Alcatraz', pues dijo a EFE que "viola la Constitución de Estados Unidos, específicamente el derecho a una defensa y a la libertad de expresión de la primera enmienda y el derecho al debido proceso de la quinta enmienda".

"Los seres humanos están sufriendo en este centro y les están bloqueando todo acceso a un abogado. Es urgente que la corte dé un paso inmediatamente para impedir que el Gobierno federal y el estado de Florida pisoteen los derechos garantizados bajo la Constitución de EU", indicó la asociación en un comentario.

Los "abusos" contra migrantes en Florida

Las organizaciones destacaron el "abuso hacia inmigrantes en los sitios de detención en Florida", al contextualizar que había más de 56 mil migrantes detenidos en todo el país en junio, un incremento interanual del 40% y la mayor cifra "en toda la historia de Estados Unidos".

La investigación, basada en datos oficiales y en testimonios de 17 detenidos, concluye que los migrantes en Florida afrontan en estos centros "condiciones inhumanas, incluyendo la negación de cuidado médico, hacinamiento y tratos denigrantes", además de reportar dos muertes recientes por posible "negligencia médica".

"A las personas en detención migratoria las tratan como menos que humanos. Estos no son incidentes aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente dañado que está plagado de abusos serios", comentó Belkis Wille, directora asociada de crisis y conflicto en HRW.

Las agrupaciones destacan que la población del centro Krome se triplicó en los primeros tres meses de 2025 y alcanzó casi tres veces su capacidad operativa, mientras que el FDC de Miami comenzó a recibir a cientos de migrantes desde febrero tras años de no usarse para arrestos migratorios.

Estas condiciones, acusan las organizaciones, "violan" el derecho internacional e, incluso, los estándares del Gobierno federal y de ICE, que requieren un trato "humano", acceso a cuidado médico y "protección del abuso".

"Están arrebatando de sus hogares y comunidades a madres, padres, hermanos, niños y amigos cercanos de ciudadanos estadounidenses, y están desapareciendo en un sistema de detención que es profundamente dañino y deshumanizante", opinó Denise Noonan Slavin, consejera sénior de la directora ejecutiva de Americans For Immigrant Justice.

