Un avión de entrenamiento perteneciente a la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló hoy lunes 21 de julio sobre una escuela en Daca poco después de haber despegado. Al menos 18 personas murieron, incluido el piloto, y otras 164 resultaron heridas, según confirmó el Ejército en un comunicado. El siniestro sería el accidente aéreo más mortífero registrado en la capital del país en los últimos años.

De acuerdo con fuentes del Ejército y declaraciones de una funcionaria del Departamento de Bomberos, la aeronave siniestrada era un jet de entrenamiento F-7 BGI de fabricación china. El avión cayó directamente sobre el campus de la Milestone School and College, situada en el área de Uttara, una zona densamente poblada de la ciudad, justo en horas de clase, cuando cientos de estudiantes se encontraban presentes en las aulas.

El reporte dice que el jet despegó a la 1:06 de la tarde desde una base aérea cercana y se estrelló poco después, sin haber recorrido una distancia considerable. El impacto fue seguido por un incendio de gran intensidad, lo que dificultó las labores iniciales de rescate. Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente, y las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Medios locales informaron que la mayoría de los heridos son estudiantes de la propia escuela, algunos de ellos en estado crítico. La escena fue de caos y desesperación: numerosos familiares llegaron al lugar al enterarse del suceso, muchos de ellos en estado de shock, tratando de encontrar a sus hijos entre los escombros y los equipos de rescate.

Debido al colapso de la infraestructura y la congestión en la zona, los rescatistas utilizaron cualquier medio disponible, desde ambulancias improvisadas hasta rickshaws de tres ruedas, para trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Rafiqa Taha, una estudiante de 16 años que no estaba en la escuela en el momento del accidente, relató por teléfono a la agencia Associated Press su angustia: "Me aterrorizó ver los videos en la televisión", dijo. "¡Dios mío! Es mi escuela". La institución alberga a unos 2 mil estudiantes, desde nivel primario hasta el grado doce.

*Con información de AP

