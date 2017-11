Tras ataque, Trump va contra la lotería de visas de residencia

El presidente Donald Trump pedirá al Congreso la eliminación inmediata del Programa de la Lotería de Visas de Diversidad, creado hace 27 años para diversificar los orígenes de los residentes permanentes en el país.

“Hoy empiezo el proceso para acabar con el programa de lotería (de visados) para la diversidad. Voy a pedir al Congreso que comience inmediatamente el trabajo para deshacernos de este programa”, afirmó Trump a la prensa durante una reunión con su gabinete. “Lotería para la diversidad... Suena bonito, pero no es bonito, no es bueno, no ha sido bueno y hemos estado en contra”.

El mandatario asegura que fue gracias a este programa que Sayfullo Saipov, autor del atropellamiento que el martes pasado dejó 11 muertos en Manhattan, entró al país hace siete años.

Por ello es que Trump arremetió ayer contra el senador demócrata Chuck Schumer, quien presentó en 1990 el proyecto de ley que permitió crear esa lotería de visados; aunque la Casa Blanca dejó en claro que el presidente “no culpa al senador Schumer y no siente que el senador sea responsable del ataque”.

Lo cierto es que Schumer vio en Trump una intención de “politizar y dividir” al país en un momento de “tragedia nacional”, hecho difundió en un comuicado de prensa, donde también resaltó que “la inmigración es buena para Estados Unidos”.

Guantánamo podría reactivarse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría retomar el uso de la cárcel de Guantánamo con el envío del inmigrante uzbeko presunto respondable del atropellamiento del martes pasado.

Sayfullo Saipov, de 29 años de edad y oriundo de Uzbekistán, enfrenta ya un cargo de terrorismo, que puede llevar una condena máxima de cadena perpetua, de acuerdo con la querella dada a conocer por la fiscalía de Nueva York.

El sospechoso, quien ha confesado sentirse “satisfecho” del ataque, confesó tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque las autoridades no han encontrado por ahora un nexo o su cercanía con miembros radicalizados con residencia en Estados Unidos u otros países.

Por otra parte, ayer el FBI anunció que encontró al segundo sospechoso oriundo de Uzbekistán que buscaba por el atentado: Mukhammadzoir Kadirov, de 32 años, aunque aún no se han dado detalles de su relación.

