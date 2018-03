Tillerson matiza que con Norcorea habrá conversación, no negociación

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, justificó ayer que no es lo mismo mantener “conversaciones” que “negociaciones” con Corea del Norte y que la disposición del presidente Donald Trump a platicar con Kim Jong-un, no es más que eso.

Ante el sorprendente anuncio de que Trump había aceptado una reunión con el líder norcoreano, surgieron preguntas sobre qué cambió después de que Tillerson y otros funcionarios afirmaron durante meses que no había condiciones para negociar con Pyongyang.

Tillerson dijo que “desde hace algún tiempo” Trump estaba dispuesto a mantener meras conversaciones con Kim y que el jueves había decidido que era “el momento oportuno”.

“A juicio del presidente, ese momento ha llegado”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a la prensa en Yibuti durante una gira por África.

Tillerson no definió la diferencia precisa entre conversaciones y negociaciones y no estaba claro sobre qué hablarían dos gobiernos que se encuentran técnicamente en estado de guerra si no se trata del programa nuclear norcoreano.

Ostensiblemente, podrían mantener conversaciones preliminares para determinar si existe un terreno común y buena voluntad para iniciar negociaciones formales.

Por su parte, la portavoz de Trump, Sarah Huckabee Sanders, también quiso bajar el tono al anuncio de la reunión, argumentando que los mandatarios no se reunirán a menos que “Veamos acciones concretas que prueben las palabras y la retórica de Corea del Norte”.

“Hemos aceptado la invitación para hablar, pero basándonos en que ellos hagan acciones concretas para cumplir las promesas que han hecho”, añadió.