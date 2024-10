Terremoto de magnitud 6.0 sacude la costa de Oregon; no se reportan daños

Docenas de personas informaron haber experimentado un sismo de magnitud preliminar de 6.0 que se produjo frente a la costa sur de Oregon este miércoles por la tarde, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

No se anticipa que cause un tsunami. Más de 75 personas reportaron haber sentido un ligero temblor, cuyo epicentro se localizó a aproximadamente 270 kilómetros (170 millas) de la pequeña localidad de Bandon, Oregon. El sismo tuvo una profundidad preliminar de 10 kilómetros (6.2 millas) y no se registraron daños.

Los funcionarios de gestión de emergencias del estado de Washington publicaron en redes sociales que, aunque puede ser alarmante ver un terremoto de magnitud 6.0 cerca de la zona de subducción de Cascadia, el ocurrido el miércoles fue en la zona de fractura Blanco, donde los terremotos son bastante comunes.

La zona de subducción de Cascadia es una falla de 965 kilómetros (600 millas) de largo frente a la costa que se extiende desde el norte de California hasta la Columbia Británica.

Las tensiones tectónicas se han estado acumulando en la zona durante más de 300 años , y los sismólogos dicen que podría romperse en cualquier momento, lo que causaría un megaterremoto y un tsunami.

