Talibanes denuncian que Afganistán demora liberación de presos

El gobierno de Afganistán retrasó la liberación de presos, lo que pondría en riesgo el acuerdo de paz firmado entre Estados Unidos y el Talibán, señaló el grupo insurgente.

Javid Faisal, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, informó que la demora responde a la revisión a la que se somete a todos los presos.

"Estamos listos para iniciar el proceso en la manera que fue descrito en el decreto presidencial, pero no vamos a liberar a nadie si no hay garantía de que no van a regresar a luchar", dijo en conferencia de prensa; declaró que el Talibán tendría que mostrar flexibilidad.

La dilación se da luego de que el presidente afgano, Ashraf Ghani anunció que mil 500 presos del Talibán serían liberados como muestra de buena voluntad.

Empero, el 11 de marzo el Talibán denunció que Ghani Ahmadzai condicionaba la puesta en libertad de sus ex combatientes.

"Está explicado en el acuerdo que inicialmente serían unos cinco mil los que serían liberados y que el diálogo iniciaría. Jamás acordamos ninguna condicionante a la liberación de prisioneros.

Si alguien afirma esto, sería en contra de los tratados de paz negociados y que se firmaron el 29 de febrero", señaló Suhail Shaheen, portavoz del Talibán, informó Al Jazeera.

El 29 de febrero, el grupo insurgente signó un tratado con Estados Unidos tras una semana de prueba de cese al fuego para avanzar en la pacificación de la zona.

El grupo insurgente no considera el gobierno de Ashraf Ghani como independiente de Estados Unidos, por lo que no negociarán con éste hasta concretar la paz con los estadounidenses.

