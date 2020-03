Tailandia decreta estado de emergencia ante pandemia

El gobierno de Tailandia aprobó al martes un estado de emergencia por un mes que le permite imponer severas restricciones para controlar el COVID-19 que ha infectado a centenares de personas en el país.

El primer ministro Prayuth Chan-ocha dijo que su gabinete decidió que el estado de emergencia entrará en vigor el jueves.

La medida le da al gobierno poderes adicionales para implementar toques de queda, censurar la prensa, dispersar congregaciones y desplegar las fuerzas armadas para garantizar el cumplimiento de las medidas. Los detalles sobre la implementación serán dados a conocer más adelante.

En un breve discurso televisado, Prayuth le aseguro al país que él no ha instituido aún una cuarentena. Dijo que las medidas iniciales se centrarán en reducir la transmisión del coronavirus en diferentes áreas.

"Algunas requerirán cooperación del público, otras serán órdenes", dijo, al explicar que la decisión de si se aplica o no una cuarentena dependerá de si la gente coopera.

Prayuth llamó al público a guardar la calma y advirtió que no se debe usar inapropiadamente los medios sociales ni acaparar productos necesarios, diciendo que las agencias del orden serán ahora más estrictas.

Le aconsejó además a la gente que permanezca donde está y no viaje a áreas rurales, donde muchos trabajadores de la ciudad tienen sus hogares permanentes y sus familias.

Dijo que a quienes viajen se les aplicarán medidas de exámenes y cuarentena y anuncio que el gobierno prepara centros de aislamiento, hospitales de campaña y suministros médicos adicionales.

Thewan Liptapanlop, de la oficina del primer ministro, dijo que la reunión del gabinete no discutió la imposición de un toque de queda y la portavoz gubernamental Naruemon Pinyosinwat dijo que no hubo discusión sobre confinar a personas no infectadas en sus viviendas.

Tailandia confirmó 106 casos del virus el martes, lo que eleva el total a 827. Entre ellos hay cuatro trabajadores de salud. Se reportaron tres muertes, para un total de cuatro.

