Sheinbaum es una de las claves en reducción de fentanilo: Casa Blanca

La Casa Blanca señaló que la caída en las incautaciones de fentanilo se debe a las políticas fronterizas implementadas por el presidente Donald Trump, y su relación fortalecida con su homóloga en México, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la colaboración con la Mandataria mexicana ha sido clave para frenar tanto el tráfico de drogas como el de personas en la frontera entre ambos países.

Leavit afirmó que las razones por la que han bajado las incautaciones de fentanilo son las fuertes políticas fronterizas de Trump y el fortalecimiento de su relación con Sheinbaum Pardo.

La vocera de la Casa Blanca también mostró una nota del diario estadounidense The Washington Post sobre el tema del fentanilo.

"En el tema migratorio, el diario The Washington Post publicó apenas uno de los titulares más ridículos de la historia, incluso para sus estándares", dijo Leavitt.

Leavitt hacía referencia al título: “The mysterious drop in fentanyl seizures on the U.S. - México border”.

