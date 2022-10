En medio de la amenaza de Vladimir Putin de que podría recurrir a un ataque nuclear, un diario británico aludió a la posibilidad de que el presidente ruso realice un ensayo atómico como una demostración de fuerza en la frontera con Ucrania.

El diario The Times citó un supuesto informe de inteligencia enviado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a los Estados miembros, según el cual, Putin estaría evaluando hacer simulacros con ojivas nucleares.

El movimiento de un tren militar de la división nuclear rumbo a Ucrania encendió las alertas, aunque el transporte aún se ubica en la región de Moscú, a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania, indicó el medio.

The Times habló con Konrad Muzyka, analista de defensa con sede en Polonia, quien detalló que el tren es parte de la unidad militar rusa responsable de las municiones nucleares, su almacenamiento y mantenimiento. Según él, el tren podría desplegarse en un "ejercicio de disuasión estratégica".

El domingo, en canal prorruso Rybar publicó en Telegram de la movilización del tren, equipos blindados con nuevas piezas de artillería equipados con cañones, ametralladoras y lanzagranadas.

Una fuente de defensa occidental dijo a The Times que el escenario más probable, en caso de un ensayo nuclear, sería el Mar Negro, pero no descartó la posibilidad de que Putin use un arma táctica nuclear en Ucrania.

"Podrían cometer un error y golpear accidentalmente una ciudad rusa cerca de la frontera con Ucrania, como Belgorod", explicó la fuente al medio.

Sin embargo, otro funcionario llamó a la cautela. "No tenemos indicios de que las fuerzas armadas rusas estén movilizando activos o personal relacionado con su arsenal nuclear: todo es normal en este momento", dijo.

JM