Según la tradición católica, hace 105 años, en la localidad de Fátima, en Portugal, tres niños pastores, de no más de diez años, afirmaron haber presenciado a la Virgen María.

Los hermanos se llamaban Francisco y Jacinta Marto y estaban acompañados de su prima Lucía dos Santos. De acuerdo con la historia, la Virgen se les presentó en seis ocasiones, y por medio de visiones les compartió tres secretos que contenían profecías del futuro.

El relato de los niños portugueses valió veneración inmediata en la religión católica. Los hermanos Marto, que murieron en su infancia víctimas de la gripe, fueron canonizados sin ser mártires, y Lucía dos Santos, la prima, que se volvió monja, falleció en 2005 y continúa con su proceso de beatificación.

Francisco y Jacinta Marto, y Lucía dos Santos, los famosos niños pastores de la tradición católica. ESPECIAL/SITIO WEB OFICIAL DEL SANTUARIO DE FÁTIMA

No obstante, a pesar de ser una de las tradiciones e historias más queridas por los fieles católicos, ello no le quitó el misterio, pues por muchas décadas el contenido de las tres profecías fue mantenido oculto por el Vaticano. Las dos primeras fueron reveladas hasta 1941, dos décadas después de que los pastores compartieran sus experencias místicas, y la última no fue compartida sino hasta la primavera del año 2000, por el mismo Juan Pablo II.

¿Cuáles son las profecías de la Virgen de Fátima?

La primera, en esencia, hablaba del infierno, de un mar de fuego que residía debajo de la tierra, habitado por demonios, que "se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros".

La segunda profecía hablaba sobre la salvación de las almas, y la prosperidad que traería al mundo el final de las guerras. Esta profecía se ha vuelto la más famosa, polémica y contradictoria, pues el mensaje que dio la Virgen incluía instrucciones precisas sobre Rusia. En concreto, su consagración.

La tercera profecía, que fue la que más resguardó el Vaticano, narraba una escena apocalíptica: el Santo Padre atravesando una ciudad en ruinas, acompañado de clérigos que caían bajo las balas y las flechas, y a un ángel "con una espada de fuego en la mano izquierda". Las teorías y explicaciones deducieron que podría tratarse del famoso atentado que sufrió Juan Pablo II en la primavera de mayo de 1981.

Juan Pablo II sigue siendo al día de hoy uno de los pontífices más populares entre los católicos. AP/ARCHIVO

¿Qué tiene que ver la segunda profecía con Rusia?

El final de la segunda profecía reza lo siguiente:

"Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los Obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón; prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra Mí, que vengo a pedir reparación; sacrifícate por esta intención y reza. No han querido atender mi petición... Al igual que el rey de Francia se arrepentirán, y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia: el Santo Padre tendrá que sufrir mucho"

De acuerdo con la Real Academia Española, (RAE), consagrar significa "hacer sagrado a alguien o algo", y también "dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa".

¿Cuál fue el error de Juan Pablo II?

En el siglo XX, en 1984, y en el contexto de la Guerra Fría, Juan Pablo II inició el rito de consagración basándose en las profecías de Fátima. No obstante, no consagró a Rusia como tal, sino al mundo entero.

Hoy, 105 años después, el Papa Francisco consagrará a Rusia en una ceremonia a la que invitó a ovispos de todo el planeta, siguiendo las instrucciones que, según cuenta la historia, la Virgen compartió con tres niños pastores aquella primavera lejana de hace más de un siglo.

A pesar de las contradicciones del relato, más allá de las creencias o el escepticismo, es un llamado más a la paz del mundo. Se ha cumplido un mes desde que Rusia inició su invasión a Ucrania, y ninguna alternativa, ni los encuentros diplomáticos ni las sanciones económicas, han conseguido el cese al fuego.

Con información de AP