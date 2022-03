Rusia vs Ucrania: Ofensiva en Kiev se intensifica pese a negociaciones

La ofensiva rusa en Ucrania se intensificó este martes con una serie de bombardeos en Kiev, pese a las negociaciones y a una concesión importante del presidente ucraniano, que se dijo dispuesto a renunciar a su intención de adherirse a la OTAN.

Cuatro personas murieron en el bombardeo de un edificio de 15 plantas del distrito de occidental de Sviatoshin, dijeron los servicios de rescate en Kiev.

"Todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: '¿Estás viva?' Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y pudieron salir", relató Lyubov Gura, de 73 años, que vivía en el piso 11.

Otro edificio de nueve plantas fue alcanzado en el distrito de Podil (noroeste), más cerca del centro de la ciudad, y hubo un herido.

La víspera, en el límite noroeste de la capital, Pierre Zakrzewski, camarógrafo de Fox News, murió, y su colega Benjamin Hall resultó herido, informó el martes la cadena estadounidense.

Alrededor de 29 mil personas fueron evacuadas de varias ciudades asediadas en toda Ucrania en sólo la jornada del martes, según Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la administración presidencial.

EFE/M. Lopes

Las evacuaciones se han acelerado en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol (sur de Ucrania), donde más de dos mil 100 personas han muerto desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, según las autoridades locales.

Toque de queda en Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, declaró un toque de queda de 35 horas a partir de las 20:00 horas locales del martes por el momento especialmente "peligroso" que vive la capital, donde al menos la mitad de la población ya ha huido.

En la gran ciudad de Dnipró, en el este, relativamente intacta hasta ahora, el aeropuerto fue bombardeado el martes y provocó una "destrucción masiva", según su alcalde, que no mencionó víctimas por el momento.

En casi tres semanas de conflicto, más de tres millones de personas han huido de Ucrania, sobre todo hacia Polonia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); de ellos, 1.4 millones son niños, es decir "casi un niño por segundo", según la Unicef.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski denunció que desde el inicio de la invasión han muerto 97 niños en bombardeos rusos contra "escuelas, hospitales y viviendas".

JM