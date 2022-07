Rusia vs Ucrania: Bombardeo contra una residencia ucraniana deja al menos 15 muertos

Las fuerzas rusas intensificaron el domingo los bombardeos en el este de Ucrania, donde al menos 15 personas murieron tras el impacto de un misil contra un edificio residencial en Chasiv Yar, según las autoridades ucranianas.

El bombardeo se produjo durante la noche en esta pequeña ciudad de 12 mil habitantes al sureste de Kramatorsk. Los servicios de rescate afirman que todavía hay 24 personas bajo los escombros, de donde ya salvaron a cinco.

El edificio de cuatro plantas recibió el impacto de un misil ruso Uragan, explicó a través de Telegram Pavlo Kyrylenko, gobernador de la región de Donetsk, donde se sitúa la ciudad.

Periodistas que llegaron al lugar poco después del ataque vieron una parte del edificio destruida y a los rescatistas apartando escombros con la ayuda de una pala excavadora.

"Estaba en el dormitorio cuando todo empezó a temblar. Me salvé porque la onda expansiva me propulsó hasta el baño", contó una vecina que no quiso dar su nombre.

Hasta ahora 591 civiles murieron y mil 548 resultaron heridos en la región de Donetsk desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, dijo Kyrylenko, quien el viernes afirmó que Moscú preparaba "nuevas acciones" en el este.

El ejército ruso, que reivindicó a principios de mes haber tomado el control de la región de Lugansk, busca ahora hacerse con Donetsk, lo que le permitiría controlar toda la cuenca minera del Donbás.

Separatistas prorrusos controlan parte de este área desde 2014.

MF