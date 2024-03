Tres de los cuatro individuos señalados como sospechosos en relación con el ataque perpetrado en la sala de conciertos en Moscú, que resultó en la trágica pérdida de más de 130 vidas, admitieron su culpabilidad durante una comparecencia ante un tribunal en Rusia el domingo.

El Tribunal de Distrito de Basmanny en Moscú formalmente acusó a Dalerdzhon Mirzoyev, de 32 años; Saidakrami Rachabalizoda, de 30 años; Mukhammadsobir Faizov, de 19 años; y Shamsidin Fariduni, de 25 años, de llevar a cabo un acto terrorista en grupo que resultó en la pérdida de vidas humanas.

El crimen conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Mirzoyev, Rachabalizoda y Shamsidin Fariduni admitieron su culpabilidad después de que se presentaran los cargos en su contra.

En cuanto al cuarto acusado, Faizov, fue transportado a la corte en una silla de ruedas directamente desde un hospital. Durante la audiencia, permaneció sentado con los ojos cerrados y fue atendido por médicos. En el tribunal, lucía una bata y pantalones de hospital, y se notaron varios cortes en su cuerpo.

Los otros tres sospechosos comparecieron ante el tribunal fuertemente magullados y con la cara hinchada, en medio de informes en los medios rusos de que fueron torturados por los servicios de seguridad durante los interrogatorios.

Un sospechoso, Saidakrami Rachabalizoda, tenía una oreja muy vendada. La prensa rusa informó el sábado que a uno de los sospechosos le cortaron la oreja durante el interrogatorio. The Associated Press no pudo verificar el informe ni los videos que supuestamente mostraban eso.

La audiencia se llevó a cabo mientras Rusia guardaba un día de luto nacional tras el ataque del viernes a la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en los suburbios de Moscú, en el que murieron al menos 137 personas.

El atentado, reivindicado por una filial del grupo extremista Estado Islámico, es el más mortífero en suelo ruso en años.

Las autoridades rusas arrestaron a los cuatro presuntos atacantes el sábado, y siete personas más fueron detenidas bajo sospecha de estar involucradas en el ataque, dijo el presidente ruso Vladímir Putin en un discurso a la nación el sábado por la noche. Indicó que fueron capturados mientras huían a Ucrania, algo que Kiev negó tajantemente.

