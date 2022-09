Rusia: Putin ordena la movilización de las reservas; ciudadanos se manifiestan

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció ayer una “movilización parcial” de los rusos en edad de combatir en Ucrania, y advirtió a Occidente que Moscú está dispuesta a utilizar “todos los medios” para defenderse.

“Esto no es un bluf”, recalcó Putin con semblante serio, acusando a los países occidentales de querer “destruir” Rusia y de haber recurrido al “chantaje nuclear” contra su país, dando a entender que sus fuerzas estarían dispuestas a utilizar el arma nuclear.

Frente a las contraofensivas relámpago de las fuerzas ucranianas, que hicieron retroceder al Ejército ruso, Putin optó por una escalada en el conflicto, con una medida que abre la vía a enviar más militares a Ucrania.

Después de que, el martes, se anunciara la organización de “referendos” de anexión en cuatro regiones del este y del sur de Ucrania a partir del viernes, los anuncios del presidente ruso marcan un giro en el conflicto, que empezó el 24 de febrero.

“Sólo estamos hablando de una movilización parcial”, insistió el presidente ruso en un discurso en la televisión previamente grabado y difundido ayer, explicando que la orden concierne a ciudadanos “que ya han servido (...) y que tienen una experiencia pertinente.”

El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigu, precisó que la orden atañía a 300 mil reservistas, es decir, apenas el “1.1% de los recursos movilizables”.

La orden es efectiva desde ayer, dijo el presidente ruso. El decreto correspondiente se publicó poco después en el portal oficial del Kremlin.

Buscan salir del país

Los rusos que buscaban boletos de avión para salir de Rusia se han encontrado con que no había ya billetes con destino a Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, coincidiendo con el anuncio del presidente Vladímir Putin de una movilización parcial, según medios como RBC y The Moscow Times.

Según los buscadores de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y Armenia Aircompany no hubo ya vuelos hasta dentro de unos días o sólo en clase ejecutiva, según comprobaron medios internacionales.

Policía reprime a los disidentes

Al menos mil 026 personas fueron detenidas ayer en Rusia durante las manifestaciones contra la movilización de reservistas para la ofensiva en Ucrania anunciada por el presidente Vladimir Putin, indicó una oenegé.

Según OVD-Info, una organización especializada en el recuento de detenciones, hubo manifestaciones en al menos 38 ciudades de todo el país. Se trata de las mayores protestas en Rusia desde las que siguieron al anuncio de la ofensiva rusa en Ucrania a finales de febrero.

Periodistas internacionales en Moscú vieron al menos 50 personas detenidas en una de las calles céntricas de la capital. En San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, la policía se llevó un autobús lleno de detenidos.

Los manifestantes coreaban “¡No a la guerra!” y “¡No a la movilización!”.

“Todo el mundo tiene miedo. Estoy a favor de la paz y no quiero tener que disparar. Pero es muy peligroso salir ahora, si no habría habido mucha más gente”, dijo un manifestante de San Petersburgo, Vasily Fedorov, un estudiante que llevaba un emblema de la paz en el pecho.

Alexei Zavarki, de 60 años, lamentó la respuesta policial a las concentraciones.

“He venido a participar, pero parece que ya se han llevado a todo el mundo”, dijo. “No sé a dónde vamos, este régimen ha firmado su sentencia de muerte, ha destruido a la juventud”, aseguró.

En un discurso a la nación Putin decretó una movilización parcial de los reservistas rusos para la ofensiva en Ucrania y aseguró que estaba dispuesto a utilizar “todos los medios” de su arsenal militar contra Occidente.



Rusia "viola" la Carta de la ONU: Joe Biden

El presidente Joe Biden declaró ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Rusia ha “violado vergonzosamente los principios medulares” de la organización con su “guerra brutal e innecesaria” en Ucrania. Dijo que la guerra es una afrenta a lo que representa el organismo internacional y pidió firmeza en el respaldo a la resistencia ucraniana.

En su enérgica condena de la invasión iniciada por Rusia hace siete meses, Biden dijo que los informes de abusos contra los civiles en Ucrania “provocan un estremecimiento de horror”. Las amenazas nucleares del presidente Vladimir Putin contra Europa demuestran, dijo, un “temerario desdén” por las responsabilidades de Rusia como firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Criticó a Rusia por convocar a “la farsa de referendos” en los territorios que le ha arrebatado por la fuerza a Ucrania. “Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU invadió su vecino, trató de borrar del mapa un Estado soberano, Rusia ha violado los principios medulares de la carta de la ONU”, dijo.

Biden llamó a todas las naciones, sean democráticas o autocráticas, a pronunciarse contra la invasión rusa y apoyar los esfuerzos de Ucrania para defenderse.

“Nos unimos solidariamente contra la agresión rusa, punto”, dijo Biden.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. AFP

Saber más

Dólar marca máximos

En el plano económico, el dólar a marcó máximos en dos décadas, en un contexto de tensión, gracias a su estatus de valor refugio y aprovechando las especulaciones sobre una política monetaria estricta.

CT