Restaurantes de Estados Unidos acrecientan crisis de huevos

El brote de gripe aviar ha obligado al sacrificio de más de 145 millones de pollos, pavos y otras aves de consumo humano, lo cual ha provocado un desabasto de suministro de productos derivados de estos animales de granja y, por ente, un aumento generalizado en los precios. Apenas el mes pasado, el precio promedio de los huevos en Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 4.95 dólares por docena, esto equivale a más de 100 pesos por cartera de doce unidades.

Si bien el porcentaje de huevos que van a los restaurantes de Estados Unidos en comparación con los distribuidos a supermercados y fabricantes de alimentos no es un dato público, se estima que el consumo de los restaurantes va en aumento, agraviando la crisis de las últimas semanas.

De acuerdo con una investigación de The Associated Press, el desayuno "fuera de casa" en restaurantes en Estados Unidos está en auge, probablemente ante el crecimiento de la inflación que provoca que la diferencia entre preparar la comida en casa y comprarla en uno de estos restaurantes sea cada vez menor. Eso explicaría el crecimiento de cadenas como First Watch, la cual cuadruplicó el número de sucursales en la última década; o restaurantes como Eggs Up Grill o Another Broken Egg Café, las cuales han disfrutado un significativo aumento de sedes en la nación.

Pero eso no es todo. El huevo como parte esencial y cultural del desayuno en Estados Unidos también ha provocado la ampliación de los menús de cadenas establecidas con anterioridad. Como ejemplos entrarían Starbucks y Wendys las cuales han debido crecer su menú para integrar cada vez más platillos con el huevo como protagonista.

El despegue de esta industria gastronómica también vendría de una respuesta a las cuarentenas vividas durante el combate de la pandemia por COVID-19. Ahora la gente, deseosa de conectar, ha salido a interactuar siempre que puede, con los congéneres hasta en actividades tradicionalmente hogareñas como el desayuno.

Y no cabe duda que el platillo más popular es el sándwich. De acuerdo con Circana, el 70% de los sándwiches de desayuno en los menús de Estados Unidos incluyen huevos.

Cambios en restaurantes ante la crisis de huevos

El aumento en los precios afecta gravemente a los restaurantes. La semana pasada, los precios mayoristas de los huevos alcanzaron un promedio nacional de 7,34 dólares por docena, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eso fue un incremento de 51% con respecto a los primeros días del año. Los costos mayoristas pueden ser más altos que los precios minoristas, ya que los supermercados utilizan los huevos como un producto con pérdidas para atraer a los clientes.

Algunas cadenas, como Waffle House, han añadido un recargo para ayudar a compensar el costo de los huevos. Otros pueden recurrir a sustitutos, como el almidón de tapioca, para algunas recetas, o eliminar del menú los platos con huevos, dijo Phil Kafarakis, presidente y CEO de la Asociación Internacional de Fabricantes de Servicios Alimentarios.

