Zelenski reacciona a llamada entre Trump y Putin

Donald Trump anunció por la mañana una fructífera llamada con Vladimir Putin para negociar un acuerdo de paz en la guerra de casi tres años en Ucrania. El mensaje compartido a través de su perfil oficial de la red social Truth Social dice lo siguiente:

"Grandes charlas con Rusia y Ucrania ayer. Hay grandes posibilidades de terminar esta horrible y sangrienta, muy sangrienta guerra" escribió el presidente estadounidense.

Trump sostuvo conversaciones separadas con los máximos mandatarios de las naciones enfrentadas. A lo cual, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania sentenció que no aceptará ningún acuerdo sin consulta o que no incluya a su país en las negociaciones. Esto ante la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo. Sobre todo tomando en cuenta un amago de cambio de rumbo de parte de Trump al dejar de lado a Zelenski y los gobiernos europeos en búsqueda de la paz. Estrategia que Zelenski considera "muy peligrosa".

De parte del Kremlin la situación fue bien recibida. Peskov anunció: "Para nosotros, la postura del gobierno actual (de EU) es mucho más atractiva", cosa que ha provocado cierto revuelo en medios ucranianos y que ha predispuesto una tensión diplomática para los siguientes movimientos. Incluso, el legislador senior Alexei Pushkov afirmó que la llamada "pasará a la historia de la política y la diplomacia mundial".

En Ucrania, Zelenski enfatizó que no pretenden aceptar "ningún acuerdo (realizado) sin nosotros. Lo expreso muy claramente a nuestros socios: no aceptaremos ninguna negociación bilateral sobre Ucrania, no sobre otros temas, sino cualquier conversación bilateral sobre Ucrania sin nosotros"; se mostró enfático en un evento celebrado en una planta nuclear al oeste de Ucrania.

"Él (Trump) nunca mencionó en la conversación que Putin y Rusia eran una prioridad. Hoy, confiamos en estas palabras. Para nosotros es muy importante preservar el apoyo de Estados Unidos", concluyó Zelenski. Sin embargo, mostró su preocupación al advertir que lo principal sería "no permitir que todo se desarrollara según el plan de Putin".

Por último, Zelenski agrego que Donald Trump confesó que buscará realizar una charla tripartita con Vladimir Putin, aunque no se ha establecido fecha para ello.

Con información de AP

OB