Republicanos se desmarcan de Trump

Dos importantes congresistas republicanos estadounidenses rechazaron la posibilidad de que Donald Trump declare una emergencia nacional para poder financiar la construcción de un muro en la frontera con México, mostrando disensiones en el partido del mandatario mientras continúa el cierre parcial del Gobierno federal.

El senador Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Nacional, declaró que “odiaría” ver a Trump recurrir a sus poderes de emergencia por el muro. “Si hacemos eso, el caso irá a los tribunales y el muro no se construirá”, afirmó.

Por su parte, el número dos de los republicanos en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo que no quería que ese caso dependiera “de una declaración de emergencia nacional”, aunque, según él, el presidente tiene el derecho a tomar esa opción.

Una ley votada en 1976, la “National Emergencies Act”, autoriza al jefe del Ejecutivo de Estados Unidos a alegar una “emergencia” nacional para activar poderes extraordinarios que le permitirían a Trump evitar una votación en el Congreso y apoyarse en el Ejército para construir el muro que reclama.

Sin embargo, el presidente ha dado muestras sobre tomar esa opción tras haberla defendido durante días para poner fin al cierre parcial de la administración, provocado por su disputa con los demócratas, mayoría en la Cámara baja, que se niegan a financiar el muro con México.

Mientras prosigue la batalla política, los efectos del llamado “shutdown” se empiezan a notar claramente. El viernes, los 800 mil funcionarios federales afectados por el cierre más largo de la historia no cobraron su salario por primera vez.

Y los sondeos muestran el creciente descontento de la población. Según uno publicado el sábado por The Washington Post y ABC News, 53% de los estadounidenses culpa a Trump y a los republicanos del bloqueo político, contra un 29% que acusa a los demócratas.

Ayer, el magnate reconoció indirectamente el creciente coste del cierre del Gobierno. “El daño hecho a nuestro país por una frontera gravemente debilitada, drogas, crimen y tantas cosas malas, es mucho mayor que un ‘shutdow’, que los demócratas pueden arreglar tan pronto como vuelvan a Washington”, declaró.

El presidente ha buscado varias formas de presionar a los negociadores demócratas, pero no ha logrado que aprueben el desembolso de cinco mil 700 millones de dólares para el muro.

AFP

Devolverán donaciones para el muro

Unos 340 mil donantes reunieron más de 20 millones de dólares. AFP/J. Raedle

La plataforma GoFundMe devolverá a los donantes los más de 20 millones de dólares recolectados para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos (EU) y México.

El pasado mes, el veterano Brian Kolfage puso en marcha a través de GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos en internet, una campaña para reunir mil millones de dólares hacia la construcción de un muro en la frontera, una iniciativa que gracias a unos 340 mil donantes ha sumado más de 20 millones de dólares.

El viernes, Kolfage, un exmiembro de la Fuerza Aérea de EU y quien perdió tres extremidades en 2004 durante el conflicto en Irak, anunció en la web de la campaña la creación de la organización sin fines de lucro llamada We Build the Wall Inc. y pidió a los donantes redirigir el dinero a la entidad.

Sin embargo, portavoces de la plataforma recordaron la promesa para justificar la decisión de devolver el dinero. “También dijo en la página de la campaña: ‘El 100 % de sus donaciones irán al muro de Trump. Si por cualquier razón no alcanzamos nuestro objetivo, le reembolsaremos su donación’”, señaló GoFundMe.

EFE