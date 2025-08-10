El Gobierno británico anunció este domingo que propondrá un cambio legislativo para permitir la deportación inmediata y la prohibición de regresar al Reino Unido a aquellos criminales extranjeros que hayan recibido una sentencia de prisión por cometer un delito en Inglaterra y Gales.

Según explicó el Ministerio de Justicia británico en un comunicado, estas medidas afectarían a "todos los delincuentes extranjeros que ya se encuentran bajo custodia policial, así como a los recientemente sentenciados", con el objetivo de ahorrar costes y aliviar la presión del ya saturado sistema carcelario del país.

Sin embargo, el ministerio puntualizó que la medida no sería aplicable en casos concretos, como cuando existan "pruebas claras" de que un recurso planea nuevos delitos contra los intereses o contra la seguridad nacional del Reino Unido, ni tampoco en los casos de cadena perpetua.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno británico, los delincuentes extranjeros representan alrededor del 12 % de la población carcelaria total y las plazas en prisión cuestan una media de 54 mil libras (casi 62 mil 350 euros) al año.

El anuncio llega después de una reciente modificación a la ley en junio, que se espera que entre en vigor en septiembre, y que implica que los presos podrán ser deportados al cumplirse el 30 % de su sentencia de prisión en lugar del 50 % actual.

El Ejecutivo laborista de Keir Starmer necesitará ahora que el Parlamento británico dé luz verde a su nueva propuesta para reducir este porcentaje aún más, hasta el 0 %.

De acuerdo con la ministra británica de Justicia, Shabana Mahmood, el Gobierno británico está tomando "medidas drásticas" para deportar a delincuentes extranjeros, con casi 5 mil 200 personas expulsadas desde que llegasen los laboristas al poder en julio de 2024, un aumento del 14 % en comparación con el año anterior.

"Nuestro mensaje es claro: si abusas de nuestra hospitalidad y rompes nuestras leyes, te expulsaremos", expresó Mahmood en el comunicado.

"Si vienes a este país y cometes un crimen, no puedes quedarte aquí. Enfrentarás la deportación lo antes posible", escribió asimismo Starmer este domingo en su cuenta de la red social X.

