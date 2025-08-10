Netanyahu advierte que reconocer un Estado palestino es "invitar a una guerra segura"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que dar un Estado independiente a los palestinos "es invitar a una guerra futura y a una guerra segura", algo a lo que hoy en día, añadió, "el público israelí se opone enérgicamente".

"Los palestinos no buscan crear un Estado. Buscan destruirlo. Por eso se opusieron al movimiento nacional judío para crear estados, llamado sionismo", afirmó Netayahu, haciendo una amalgama entre los palestinos que prosiguen la lucha armada y los que admiten la existencia del Estado de Israel.

Neanyahu hizo esta declaración en una rueda de prensa con medios extranjeros en Jerusalén, en la que habló de la decisión de su Gobierno de extender su operación militar a la totalidad de la franja de Gaza.

"Si quieren vivir aquí junto a nosotros, tienen que dejar de buscar nuestra destrucción y darles un Estado independiente con todos los lujos es invitar a una guerra futura y a una guerra segura", indicó.

Reiteró que los palestinos deben reconocer que Israel "está aquí para quedarse, no solo como un hecho físico o geográfico, sino como un hecho de justicia histórica", insistiendo de nuevo en la amalgama entre los que admiten la existencia del Estado de Israel y lo que niegan ese reconocimiento.

En 1988, el entonces líder palestino Yaser Arafat ya reconoció la existencia del Estado de Israel, un reconocimiento que fue ratificado en los acuerdos de Oslo. Desde entonces, la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordanía, sí que ha reconocido por tanto el Estado vecino.

El grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, no reconoce a Israel como Estado, aunque en algunos momentos recientes sus declaraciones han generado incertidumbre sobre esta postura.

Uno de los principios aprobados el pasado viernes por Israel para el fin de la ofensiva en Gaza es establecer allí una administración que no sea ni de la Autoridad Palestina ni de Hamás. Sobre esa administración, Netanyahu dijo este domingo que hay "varios candidatos", sin especificar a qué re refería.

"Estamos hablando de varios candidatos, varias estructuras, y es un período de transición . Es una autoridad de transición", afirmó para añadir que Israel no quiere quedarse en Gaza. "Ese no es nuestro propósito, al menos no el mío", explicó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV