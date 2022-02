Reino Unido: Portales de pornografía deberán verificar la edad de los usuarios

El Gobierno británico anunció este martes una propuesta legislativa para obligar a los proveedores de contenidos pornográficos en internet a verificar la edad de los usuarios, a fin de prevenir el acceso de menores de edad.

En el Día Internacional de Internet Seguro, el secretario de Estado de Digital, Chris Philp, explicó que el proyecto de Ley de Seguridad en Línea, que se prepara actualmente, se fortalecerá con una disposición adicional que requerirá a las páginas web y otras plataformas de distribución introducir "controles sólidos" para garantizar que quienes las usan tienen al menos 18 años.

El ministerio de Cultura, Digital, Deportes y Medios de comunicación precisa en un comunicado que las empresas tendrán libertad para elegir el tipo de control que aplican, que podría ser "tecnología segura de verificación de edad", para comprobar que poseen una tarjeta de crédito y son mayores de 18 años, o que un servicio externo confirme la edad del solicitante tomando como referencia información que ya tiene el gobierno, siempre con respeto a la normativa de protección de datos.

Si los sitios no toman medidas, el regulador Ofcom "podrá multarlos con hasta el 10% de su facturación mundial anual o bloquearlos para que no sean accesibles en el Reino Unido", señala la nota, que avisa de que los responsables de estas webs podrían afrontar cargos penales si no cooperan.

El proyecto de Ley de Seguridad en Línea, que se tramitará en los próximos meses, se suma a la existente Ley de Economía Digital de 2017, pero ampliará su alcance al extenderse "tanto a proveedores comerciales de pornografía como a los sitios que alojan contenido generado por los usuarios".

Philp afirma en el comunicado que en la actualidad "es demasiado fácil para los niños acceder a la pornografía en línea".

"Los padres se merecen tener la tranquilidad de saber que sus hijos están protegidos en la red", añade.

El ministerio constata que existe la preocupación entre padres y educadores de que este acceso al porno "afecta a cómo los jóvenes entienden las relaciones, el sexo y el consentimiento", así como la visión de las mujeres.

Según un estudio realizado en 2020 por la Junta Británica de Clasificación de Películas, citado en este comunicado, al menos un 51% de los niños de entre 11 y 13 años ha visto pornografía en este país, y muchos de ellos, algunos de tan solo 7 años, se topan sin querer con ella en internet.

ER