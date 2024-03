Prensa británica revela que intentaron hackear el historial médico de Kate Middleton

"The Mirror" informa que The London Clinic, el prestigioso centro médico donde Kate Middleton fue operada del abdomen en enero pasado, ha comenzado una investigación tras un intento de piratería informática del expediente médico de la duquesa de Cambridge.

Según informes de esta fuente, la clínica inició investigaciones debido a acusaciones de violación de la confidencialidad de Kate mientras recibía tratamiento como paciente. Se descubrió al menos a un miembro del personal intentando acceder al historial médico de la princesa, de 42 años.

La noticia ha sido un duro golpe para esta clínica, famosa por la discreción con la que maneja la información relacionada con pacientes como expresidentes, primeros ministros, celebridades y la familia real.

"Se trata de una grave violación de la seguridad" que causa un gran "perjuicio al hospital, dada su intachable reputación en el tratamiento de los miembros de la Familia Real. Altos cargos del hospital se pusieron en contacto con el palacio de Kensington inmediatamente después de que se les comunicara el incidente y le aseguraron que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva.

Todo el personal médico ha quedado totalmente conmocionado y consternado por las acusaciones y muy dolido por el hecho de que un colega de confianza pudiera haber sido presuntamente responsable de semejante abuso de confianza y de ética", dijo al Mirror una fuente enterada de lo ocurrido.

Cuando el medio se acercó a The London Clinic para pedir un comentario, ésta se negó a comentar las afirmaciones, pero declaró: "Creemos firmemente que todos nuestros pacientes, sea cual sea su estatus, merecen total privacidad y confidencialidad respecto a su información médica". Por su parte, el Palacio de Kensington dijo: "Este es un asunto que compete a The London Clinic".

Por la cínica, que abrió sus puertas en 1932, han pasado desde figuras de la realeza como la fallecida reina Isabel II y su esposo, el finado príncipe Felipe, hasta el también fallecido presidente estadounidense John F. Kennedy.

El Palacio de Kensington no ha dado más información respecto de la cirugía de Middleton, excepto por señalar que se encuentra "bien" y que no retomará actividades oficiales sino hasta después de Pascua. La princesa no se había dejado ver hasta este fin de semana, cuando fue captada de compras en una tienda cercana al Castillo de Windsor, donde se recupera.

Al mismo tiempo que ella estaba internada en The London Clinic, se encontraba allí el rey Carlos III, quien fue sometido a una cirugía de próstata. Poco después, se informó que el monarca padece cáncer, pero tampoco se han dado detalles del tipo que padece, o en qué etapa se encuentra. Sólo el primer ministro Rishi Sunak dijo que la enfermedad se había detectado al rey en etapa temprana, por lo que se preveía una evolución favorable.

Debido al tratamiento, Carlos III también se mantiene alejado de las actividades oficiales, y han sido su esposa, la reina Camila; su hijo Guillermo, heredero a la Corona y esposo de Kate, y su hermana, la princesa Ana, los encargados de representar a la realeza en los distintos eventos.

La gente ha sustituido el vacío de información con una ola de especulaciones, que van de una muerte a divorcios y fugas. Ni siquiera la difusión del video en que se ve a Middleton con su esposo saliendo felices de la tienda ha calmado a los internautas, que ahora afirman, sin pruebas, que la mujer que aparece allí es una "doble".

YC