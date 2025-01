José “Pepe” Mujica, expresidente uruguayo y reconocido político latinoamericano ha anunciado que no se someterá más a tratamientos para combatir el cáncer que sufre desde abril del año pasado.

"Me estoy muriendo", dijo en una entrevista con el semanario local Búsqueda, publicada el jueves. ""Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué".

El exmandatario, de 89 años, explicó que el cáncer en el esófago que le fue diagnosticado el 29 de abril de 2024 ahora se expandió al hígado y que optó por no tratarlo a raíz de su edad y de las enfermedades crónicas que padece.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", precisó.

Mujica, quien estuvo al mando de Uruguay entre 2010 y 2015, aprovechó la ocasión para despedirse de sus compatriotas y afirmó que lo único que espera en esta etapa final es dedicarse a su finca, localizada en las afueras de la capital, Montevideo.

"Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto", expresó.

El exguerrillero y una de la principales figuras de la política uruguaya, que alcanzó proyección internacional por su estilo relajado y campechano, afirmó que se va "tranquilo y agradecido" después de vivir la vida "muy bien" pese a los años que pasó en la cárcel tras ser capturado mientras luchaba contra la dictadura.

"La vida es una hermosa aventura y un milagro. Estamos demasiado concentrados en la riqueza y no en la felicidad. Estamos concentrados sólo en hacer cosas y, cuando querés acordar, se te pasó la vida", reflexionó.

Tras confirmar el diagnóstico de cáncer en el esófago Mujica se sometió a sesiones de radioterapia y, desde entonces, fue ingresado diversas veces en el hospital debido a las complicaciones del tratamiento, que le provocaron molestias para comer y mantenerse hidratado.

En septiembre pasó por el quirófano para una práctica que le permitiera alimentarse de forma segura. En la misma época el equipo médico anunció que la enfermedad se encontraba en remisión.

Pese a que se retiró del Senado y de la política en 2020, Mujica nunca paró de abogar por las causas que defiende y, tras unos meses recluido, participó activamente del proceso electoral en Uruguay del pasado octubre y noviembre, que culminó con la elección de su heredero político Yamandú Orsi como nuevo presidente.

