Pam Bondi acusa a México de no estar apoyando con el tema del tráfico de drogas

Durante una comparecencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, centrada en el análisis del presupuesto federal para el año fiscal 2026, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo declaraciones contundentes sobre la política exterior del país. Entre los temas abordados estuvieron las relaciones con México y su papel en el combate al narcotráfico y el tráfico de armas.

México “no apoya” con el tema antidrogas

El senador Graham, cuestionó a la fiscal Pam sobre el tráfico de drogas en el país. Antes de abordar la situación con Irán, lanzó una pregunta directa: “¿México nos está ayudando con el problema de las drogas?”. La fiscal prefirió no responder abiertamente y sugirió tratar el asunto en un entorno clasificado. “Senador: Sería mejor tener esa conversación en un espacio de tipo clasificado”, indicó.

No obstante, Graham insistió públicamente: “Lo quiero decir públicamente: No, no lo está. Ellos deben saber que la mitad de su país está gobernado por los cárteles. Nunca estaremos seguros aquí (en EU) hasta que logremos que México cambie su estrategia. Con gusto hablaré con usted en privado”.

Bondi apuntó entonces directamente al crimen organizado: “El Cártel de Sinaloa ha causado estragos en nuestro país, y sigue causando estragos. Y el fentanilo sigue entrando”.

El senador concluyó de manera tajante: “Ya basta de esa porquería. Vamos a ir por ellos con o sin la ayuda de México porque yo no sé cuál es la respuesta correcta contra un vecino que permite que este tipo de cosas ilegales entren a nuestro país y mate a más jóvenes que cualquier otro método”.

Durante otro segmento de la audiencia, se abordó el problema del flujo de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano. El senador demócrata Jack Reed planteó una pregunta clave: “¿Qué estamos haciendo para evitar que armas estadounidenses lleguen a México para armar a los cárteles?”.

Bondi señaló que es un tema que requiere cooperación binacional. “Necesitamos el respaldo de ambas partes, tanto de México como de Estados Unidos”, expresó. No satisfecho, Reed volvió a insistir en lo que el gobierno estadounidense está haciendo por su cuenta. La fiscal replicó: “Estamos arrestando gente que tiene armas ilegalmente en nuestro país”.

Aseguran estar haciendo su parte

Además, añadió: “No estamos enviando a la gente a México de regreso con armas. Los estamos mandando a prisión”. Sin embargo, el senador no aceptó esa explicación y replicó: “¡No! Ustedes están permitiendo que las armas sean compradas en Estados Unidos y llevadas al otro lado de la frontera”. Denunció que muchos de los grupos criminales mexicanos actúan ya como organizaciones paramilitares, equipados con armamento y tecnología provenientes de Estados Unidos.

Frente a estas críticas, Bondi defendió las acciones del gobierno federal: “Nuestras fronteras están cerradas. Hemos arrestado a miembros del Cártel de Sinaloa, de la MS-13 de El Salvador, del Tren de Aragua; hemos confiscado 14 mil 600 armas desde que Donald Trump es presidente; eso es un incremento de 33% respecto de la anterior administración”.

Cuando se le preguntó si esas armas cruzaban hacia Estados Unidos desde México, Bondi reiteró: “Nuestras fronteras están cerradas; no están saliendo de ni entrando a Estados Unidos”, sin ofrecer una respuesta concreta a la inquietud planteada.

