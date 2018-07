Opositores salen a las calles para protestar contra Ortega

Miles de opositores al Gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, marcharon para exigir la salida del poder del mandatario, desafiando temores tras un recrudecimiento de la violencia que ha dejado más de 260 muertos en tres meses de protestas.

La caminata “Juntos somos un volcán” fue convocada por grupos de oposición en repudio al Gobierno de Ortega, y es la sexta que se realiza desde que iniciaron las protestas el 18 de abril. Algunas personas, principalmente jóvenes, llegaron con el rostro cubierto con pañuelos de la bandera de Nicaragua por temor, según dijeron, a ser denunciados en sus vecindarios por activistas del Frente Sandinista.

“Queremos que el Gobierno se vaya. Lo que queremos es libertad y democracia”

“Queremos que este Gobierno se vaya. Lo que queremos es libertad y democracia. Tenemos 11 años de estarlos aguantando. El pueblo ya se cansó”, dijo un hombre de 40 años con una enorme bandera de Nicaragua y el rosto cubierto.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, aumentó con esta marcha su presión, que incluye un paro para hoy, el segundo durante la crisis, y una caravana de vehículos el día de mañana por los barrios orientales de Managua.

Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendieron a la exigencia de salida del poder de Ortega, que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo y a quien acusan de crear una dictadura junto con su esposa Rosario Murillo.

Por su parte, la vicepresidenta dijo que saben “que los propósitos terroristas de un pequeño grupo de nicaragüenses obstinados en el odio, no prosperarían, no prosperaron y no prosperarán”.

El Gobierno intensificó en las últimas semanas las operaciones en las que policías y paramilitares derribaron barricadas con que manifestantes bloquearon las vías, agravando la violencia.