Ocean Viking: la nueva odisea en el Mediterráneo

La crisis migratoria en el Mediterráneo sigue luego del desembarco de las personas rescatadas por el Open Arms, ahora en el Canal de Sicilia permanece el barco Ocean Viking con 356 migrantes a bordo, un tercio de ellos menores de edad, que lleva 11 días a la espera de un puerto seguro.

"Con nosotros la situación aún está bajo control, pero no podremos resistirnos indefinidamente"

Gestionado por las organizaciones Sos Mediterranée y Médicos Sin Fronteras (MSF) el barco lleva estacionado 11 días en el mar entre Linosa, la otra isla Pelagie, al norte de Lampedusa, Italia, y Malta, en espera de poder llevar a los migrantes a tierra, reportó el periódico La Repubblica.

Los 356 migrantes, entre ellos cinco mujeres y 103 menores en su mayoría no acompañados, fueron rescatados en aguas libias en operaciones diferentes.

Las dos organizaciones solicitaron a Italia y Malta poder desembarcar, pero el gobierno de La Veleta respondió que no al argumentar que el rescate se produjo en aguas que no son de su competencia y Roma no ha contestado.

Pedimos un lugar seguro para desembarcar a estas 356 personas vulnerables sin más demora; ya han sufrido bastante.



No devolveremos a nadie a Libia.



MSF y @SOSMedIntl esperamos que las autoridades europeas respeten el derecho internacional. https://t.co/uvBJGX8K6B pic.twitter.com/EvPkKzEEC2 — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) August 13, 2019

"Aquí la vida está en pausa. Pero cuánto tiempo más podremos permanecer así (...). Con nosotros la situación aún está bajo control, pero no podremos resistirnos indefinidamente", alertó el jefe de la misión, Nick Romaniuk, en declaraciones al diario italiano.

Mientras, la ansiedad entre las personas a bordo del Ocean Viking crece ante la incertidumbre de saber que el barco permanece estacionado, y se cuestionan si podrán llevarlos a un puerto seguro o los regresaran a Libia, señaló la organización humanitaria MSF en su cuenta de la red Twitter

"Cualquier retraso en permitirles desembarcar (a los migrantes) los expondrá, de nuevo, a la incertidumbre y la ansiedad: los hará sentir que no valen nada y que no son bienvenidos", agregó en otro tuit.

En el barco la situación psicológica de los migrantes no es fácil, luego que la mayoría de ellos sufrieron violencia y tortura en Libia. Pese a que son alimentados e hidratados, la desesperación comienza apoderarse de ellos, reportó la organización humanitaria.

MSF publicó en Twitter un video del recorrido el barco para diseñar un "corazón en medio del Mediterráneo". Una imagen virtual dibujada en el mar desde la ruta del barco Ocean Viking, en una acción para pedir "humanidad" y un refugio seguro.

"Tenemos a bordo 356 sobrevivientes, 356 vidas que piden humanidad, tenemos necesidad de un puerto seguro lo más pronto posible"

El diseño va acompañado de la frase "tenemos a bordo 356 sobrevivientes, 356 vidas que piden humanidad, tenemos necesidad de un puerto seguro lo más pronto posible".

En otro tuit expresó su confianza en que las autoridades europeas respeten el derecho internacional y le den un puerto seguro para desembarcar y los migrantes sean acogidos.

Al respecto la portavoz jefa adjunta de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, aseguró este miércoles que la institución europea "está lista para comenzar la coordinación para la reubicación de los migrantes a bordo del Open Arms, esperamos que este espíritu de solidaridad también se demuestre para los migrantes a bordo del Ocean Viking", publicó La Repubblica.

El #OceanViking envía un mensaje desde aguas internacionales ❤️ Esta ha sido su ruta las pasadas 24 horas. 356 personas esperan un lugar seguro.



Puedes ver la ruta y la situación actual del barco en https://t.co/hbm45TKmql pic.twitter.com/EfhaElbGKm — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) August 21, 2019

Francia es el único país de la Unión Europea (UE) que ha manifestado que podría acoger a algunos de los 356 migrantes a bordo del barco noruego.

El 9 de agosto, el barco recuperó los primeros 85 náufragos que viajaban en una embarcación precaria, tres días después rescató a los otros migrantes para un total de 356.

Al conocer del primer rescate, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, advirtió que mantendrá su política de puertos cerrados ante un eventual arribo en aguas italianas del Ocean Viking.

Aseguró que "estoy listo para firmar la prohibición de entrada en aguas territoriales", al barco noruego.

