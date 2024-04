Mujer revela el daño que sufrió por ver el eclipse solar sin lentes (VIDEO)

El pasado lunes 8 de abril se vivió un histórico eclipse solar en el norte del continente americano. Este espectáculo astronómico fue único y no se repetirá hasta el 2052 para México, por lo que atrajo una enorme expectativa.

México y Estados Unidos fueron los países que mejor pudieron apreciar este hito, congregando a millones de personas para visualizarlo. Ante esto, los gobiernos de ambas naciones advirtieron a las personas sobre los riesgos severos de mirar directamente al sol eclipsado.

Entre estas consecuencias están los daños a la retina, quemaduras en la córnea, pérdida de visión, entre otras.

Pese a los avisos, hubo quienes se tomaron estas advertencias a la ligera y miraron al oscurecido sol directamente.

Para concientizar a las personas, una mujer originaria de Nueva York, de nombre Bridget, contó su experiencia cuando miró un eclipse solar en el 2017.

Mediante su cuenta de TikTok, la mujer narró cómo miró por 15 segundos al astro rey en el eclipse del 2017.

“Hace seis años y medio miré el eclipse solar. No me di cuenta o no compré lentes (especiales) y pensé: ‘No va a ser para tanto. Cerré mi ojo derecho y miré fijamente al sol como por 15 segundos” detalla la neoyorkina en el video. Esto le causó daños permanentes en su vista.

Si viste el eclipse sin la debida protección y presentas síntomas como dificultad para enfocar objetos, distorsión de los colores o mareos, acude inmediatamente a una unidad médica para ser evaluado.

