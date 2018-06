Ministro italiano defiende discurso anti inmigración

Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y nuevo ministro del Interior italiano, viajó a Sicilia para volver a defender el discurso anti inmigración que lo llevó al Gobierno.

La visita de Salvini a la isla estaba prevista desde hace tiempo. El dirigente de la Liga, que estuvo el jueves en Toscana y en Liguria, y el sábado por la noche en el Véneto, acudió a Sicilia para apoyar a los candidatos de su partido en una serie de elecciones municipales previstas el 10 de junio.

Durante su estancia, Salvini prometió utilizar el “sentido común” para acabar con naufragios y llegadas de migrantes y evitar que Italia sea “el campo de refugiados” de Europa. “No tenemos una línea dura sino una línea de sentido común”, dijo.

“Los buenos tiempos para los clandestinos se han terminado: prepárense a hacer las maletas”, había dicho el sábado. “Italia y Sicilia no pueden ser el campo de refugiados de Europa”, señaló ayer. “Nadie me quitará la certeza de que la inmigración clandestina es un negocio y ver que hay gente que gana dinero a costa de niños que después mueren me indigna”, señaló tras la muerte de decenas de migrantes frente a las costas de Túnez.

Según datos oficiales, más de 13 mil 500 migrantes llegaron a Italia desde comienzos de año, a pesar de los controvertidos acuerdos entre el ex Gobierno de centroizquierda y las autoridades y milicias de Libia, que permitieron reducir el número de llegadas en más de 75% desde el verano de 2017.

El viernes por la noche, horas antes de que Salvini asumiera su cargo de ministro, 158 personas, entre ellas nueve niños, llegaron a Pozzallo tras ser rescatadas frente a las costas de Libia por un barco humanitario, en una operación coordinada con la guardia costera italiana.