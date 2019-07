Miles de rusos protestan por "falta de democracia"

La oposición rusa amenazó a las autoridades con protestas indefinidas si la Comisión Electoral no registra a sus candidatos con vistas a las elecciones municipales en la capital del país.

“O registran a todos los candidatos o la próxima semana nos concentraremos ante el Ayuntamiento y no nos iremos”, advirtió Alexéi Navalni, el líder de la oposición extraparlamentaria rusa, durante un mitin en Moscú.

Los opositores ya intentaron acampar, hace unos, días ante el consistorio moscovita, pero la Policía desalojó la zona y detuvo a más de una veintena de activistas.

Más de 12 mil personas, según datos ofrecidos por las autoridades, acudieron a la llamada de Navalni y el Partido Libertario para protestar por la negativa de la Comisión Electoral de Moscú de registrar a los candidatos opositores para los comicios locales del 8 de septiembre.

Fue la protesta más multitudinaria de la última semana y una de las más grandes de los últimos años, según Navalni, el organizador en 2011 de las mayores manifestaciones antigubernamentales de la historia postsoviética.

“Para ellos no existimos. Cuando pagamos impuestos, existimos. Cuando hay que votar, no; todos nosotros no somos nadie”, señaló.

“Por el derecho a elegir”, fue el lema del mitin autorizado que se celebró en la Avenida Sájarov, habitual lugar de concentración de la oposición más radical al Kremlin, y que contó con una gran presencia policial en las inmediaciones.

La oposición democrática rusa ve los comicios municipales como un primer paso para intentar acceder a la Duma o Cámara de Diputados en las próximas elecciones legislativas en 2021.