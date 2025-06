En estados Unidos, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) realizan cientos de redadas y arrestos contra cientos de inmigrantes en varias partes del país , siguiendo así la política migratoria del mandatario republicano Donald Trump, por lo que actualmente son temidos.

Estos agentes, denominados incluso como "héroes" por Trump, cumplen con su trabajo de atrapar "presuntos ilegales y criminales que llevaran a EU a la bancarrota" ; por lo que el presidente afirmó que ya está revirtiendo la invasión.

Aunque el ICE se encarga de cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos, también cuenta con otras funciones y departamentos.

¿Qué es el ICE?

De acuerdo con su página oficial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, Inmmigratios and Customs Enforcemet) es una agencia creada en 2003 mediante la fusión del U.S. Customs Service (Servicio de Aduanas de Estados Unidos) y el Immigration and Naturalization Service (Servicio de Inmigración y Naturalización).

Actualmente, es dirigida por Todd M. Lyons como director interino, y Madison Sheahan como directora adjunta, cuenta con más de 20 mil trabajadores en 400 oficinas en Estados Unidos y el mundo .

Su función es asegurar las fronteras, tener un control migratorio para mantener el orden público, además de dedicarse a detectar y desarticular redes criminales transnacionales , por lo que cuenta en cinco oficinas diferentes, además de contar con un presupuesto de ocho billones de dólares.

A través de su portal, los usuarios pueden actualizar su dirección, ver detalles sobre las audiencias judiciales, programar y cambiar citas en sus oficinas, localizar personas detenidas, denuncias en los centros de detención, información para abogados y un enlace para víctimas de delitos con nexo a inmigración, así como el nuevo sistema de autodeportación.

ICE: estas son las otras funciones que también ejecuta

El ICE también realiza investigaciones contra el tráfico y trata de personas, delitos cibernéticos, fraude de beneficios e identidad, investigaciones de propiedad, cultura, arte y antigüedades, así como de mercancías falsificadas, no solo es sobre migración, sino también en monitorear lo que ingresa al país.

Por lo que su labor es "proteger a la patria" , además de tener oficinas especializadas, cuentan con unidades contra violadores de los derechos humanos y crímenes de guerra, unidad de investigación de explotación infantil, entre otras.

También cuenta con la oficina de Detención y Deportación (ERO por sus siglas en inglés), la cual hace cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos. Sus operaciones se dirigen principalmente a extranjeros delincuentes condenados y pandilleros, quienes violen las leyes migratorias, así como identificar objetivos y capturar a fugitivos extranjeros.

Por lo anterior, gestiona todos los aspectos del proceso de aplicación de leyes migratorias , incluyendo identificación y arresto, transporte doméstico, detención, gestión de fianzas y libertad supervisada.

ICE también investiga a organizaciones criminales

En el caso de las organizaciones criminales transnacionales, el ICE tiene como parte de su organigrama a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la cual es responsable de investigar, desestabilizar y desarticular grupos delictivos y redes terroristas con agentes especiales, analistas criminales, por lo que tiene autoridades legales amplias para realizar investigaciones criminales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otros tipos de contrabando a través de Estados Unidos.

Los agentes especiales de HSI recopilan evidencia para identificar y desarrollar casos penales contra redes terroristas y facilitadores, e investiga delitos transnacionales, incluyendo: terrorismo; amenazas para la seguridad nacional; narcotráfico; contrabando humano; exportaciones ilegales de tecnología controlada y armas; lavado de activos; fraude y estafas financieras; delitos relativos a lugares de trabajo y el empleo; robo de propiedad intelectual y fraude comercial; fraude de identidad y beneficios.

