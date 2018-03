Menores no deben arriesgarse para cruzar a EU, dice migrante

El migrante de Michoacán, Genaro Estrada Sánchez, consideró que los adultos pueden arriesgar su vida para cruzar a Estados Unidos, pero estimó que no debe ponerse en peligro a los hijos menores de edad.

Entrevistado en las inmediaciones del Centro Histórico de esta frontera de Sonora, opinó sobre el reciente arresto de un padre de familia y su hijo que estaban encerrados en la cajuela trasera de un vehículo en Arizona.

"No lo haría yo. Puede que yo sí me meta en la cajuela para que me lleven al otro lado, pero a una mujer o un niño no deberían hacerle eso y menos sus padres", comentó.

Expuso que él busca llegar al estado de California, donde espera ocuparse en tareas del campo agrícola, para prosperar con un mejor salario que el que podría conseguir en su lugar de origen.

Mencionó que si no logra cruzar por esta región o la zona de Sonoyta, Sonora, como le dijeron, mejor se trasladará al vecino estado de Baja California, por donde es posible que sí lo logren.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza en Arizona refirió que oficiales de la Estación Willcox respondieron a una solicitud de asistencia después de que un policía del Departamento de Seguridad Pública de Arizona encontró a dos hombres y un niño en la cajuela de un automóvil en Tombstone.

En un comunicado, la corporación informó que mientras ejecutaba controles de registros de un hombre de 34 años, originario de Arizona, por un vehículo marca Nissan Maxima en una gasolinera, el policía descubrió varias órdenes de arresto pendientes y detuvo al hombre.

Durante el encuentro, el policía escuchó sonidos provenientes de la cajuela del automóvil, así que cuando la abrió, vio a dos hombres y un niño adentro, por lo que solicitó asistencia de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Willcox para identificar al trío.

Los agentes identificaron a los tres ocupantes como ciudadanos mexicanos que habían ingresado ilegalmente a la Unión Americana, además de que uno de los hombres, de 41 años, viajaba con su hijo de 10 años.

Después de que determinaron que los tres individuos estaban en buen estado de salud, fueron transportados a la estación de la Patrulla Fronteriza de Willcox para ser procesados por violaciones de inmigración, apuntó.

El elemento del Departamento de Seguridad Pública de Arizona aseguró al conductor, identificado como ciudadano estadunidense, en custodia por sus órdenes de arresto pendientes.

A medida que las temperaturas continúan aumentando, los funcionarios de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson quieren recordarle al público los peligros de transportar personas en las cajuelas de los vehículos, describió.

Durante el clima cálido, las temperaturas pueden subir a más de 100 grados Fahrenheit (casi 38 grados centígrados) en minutos, además de que existe el riesgo de lesiones graves o la muerte en caso de una colisión vehicular.

AO