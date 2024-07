"Me dispararon y la bala perforó mi oreja", Donald Trump

Luego de haber sido atacado durante un mitin en Butler, Pensilvania y que se le viera herido, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante su red social llamada Truth Social, se comunicó con todos sus simpatizantes para hacerles saber que se encuentra bien.

Comenzó agradeciendo al Servicio Secreto de los Estados Unidos, equipo de seguridad que lo acompañaba y lo resguardó durante el atentado para después evacuarlo sin ninguna otra herida. Posteriormente, expresó sus condolencias a las familias de un civil fallecido y de otro gravemente herido.

Sobre la sangre que se observó en su rostro tras los disparos, Trump expresó lo siguiente:

"Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel".

Aseguro que de momento no se sabe nada sobre la identidad del tirador más que fue abatido y por consecuencia perdió la vida. Se dijo incrédulo de que hechos como este ocurrieran en su país y concluyó diciendo "¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!".

El fiscal de distrito del condado Butler, Richard Goldinger, mencionó en una entrevista telefónica con el medio AP que el supuesto atacante fue neutralizado y que al menos una persona que asistía al mitin perdió la vida.

El suceso ocurrido este sábado durante un mitin de campaña del expresidente Donald Trump en Pensilvania está siendo investigado como un intento de asesinato del probable candidato republicano, informaron autoridades policiales.

